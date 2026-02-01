Vuelven los entrenamientos de inferiores e infantiles en el Club San Martín

- Advertisement -

La Subcomisión de Fútbol Infantil del Club Atlético San Martín informó que durante la primera semana de febrero comenzarán los entrenamientos de las categorías inferiores e infantiles de la institución.

Bajo la coordinación del profesor Joaquín Basso y con el acompañamiento de un destacado equipo de profesores, el club se prepara para afrontar un nuevo año deportivo, manteniendo como eje principal el desarrollo integral de los niños y niñas que forman parte de la familia sanmartiniana.

Para San Martín, el fútbol de inferiores e infantiles es un pilar fundamental. La institución se caracteriza por promover la inclusión y por generar espacios donde los chicos no solo aprendan a jugar, sino que principalmente disfruten del deporte. Con el paso de los años, esta filosofía ha demostrado ser acertada, reflejada en el constante crecimiento de la cantidad de jugadores que se suman temporada tras temporada.

Este crecimiento ha llevado al club a ampliar sus espacios deportivos y a organizar entrenamientos de lunes a viernes, adaptados a cada franja etaria, garantizando así un adecuado acompañamiento en todas las categorías.

De cara a la temporada 2026, los padres que deseen inscribir a sus hijos deberán retirar las planillas de inscripción en la Secretaría del Club o comunicarse con el profesor Joaquín Basso al teléfono celular 2317 419264.

Horarios de entrenamiento por categoría

Categorías 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021:

Martes y viernes de 19:00 a 20:15 hs.

Categorías 2012, 2013, 2014 y 2015:

Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 20:15 hs.

Categorías 2009, 2010 y 2011:

Lunes, martes y jueves de 19:00 a 20:15 hs.

Desde la Subcomisión de Fútbol Infantil también informaron que durante el mes de febrero varios clubes de la ciudad estarán organizando torneos de fútbol infantil, a los cuales las categorías del Club San Martín han sido invitadas a participar, sumando así valiosas experiencias deportivas para los chicos.

