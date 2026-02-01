Tragedia vial en la Ruta 9 a la altura de Ramallo: en un vuelco mueren padre e hija de Rosario

- Advertisement -

Un hombre y su hija, ambos domiciliados en la ciudad de Rosario, murieron este sábado tras el vuelco de un automóvil en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 221, en jurisdicción del partido bonaerense de Ramallo.

El siniestro se produjo cuando un Renault Stepway perdió el control por causas que aún se investigan y terminó volcando sobre el cantero central de la autovía. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor quedó atrapado dentro del vehículo y falleció en el lugar, mientras que su hija salió despedida del habitáculo y también perdió la vida en el acto.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Eduardo Radice, de 77 años, y Natalia Susana Radice, de 38.

En el rodado viajaban además otras personas, todas con domicilio en Rosario, entre ellas un menor de edad. Los sobrevivientes son un hombre de 49 años, una mujer de 73 y un niño de 9, quienes fueron asistidos en el lugar por personal de los Bomberos Voluntarios de Villa Ramallo y luego trasladados al Hospital José María Gomendio, donde quedaron internados en observación.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal sanitario. Las causas del siniestro vial son materia de investigación.