Tormentas fuertes afectan el centro de la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado avisos meteorológicos a muy corto plazo por la ocurrencia de tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo, que afectan de manera parcial a distintos partidos del centro de la provincia de Buenos Aires.

El Aviso Meteorológico a Muy Corto Plazo N° 818, emitido a las 18:45 y con vigencia hasta las 19:45, advirtió sobre tormentas fuertes en los partidos de 25 de Mayo, 9 de Julio, Bolívar y Carlos Casares. Según el organismo oficial, los fenómenos podrían incluir chaparrones intensos de corta duración y, de manera aislada, caída de granizo.

En tanto, el Aviso N° 820, emitido a las 19:39 y válido hasta las 21:39, amplió el área afectada e incorporó a los distritos de Hipólito Yrigoyen y Pehuajó, manteniendo el nivel de riesgo por lluvias intensas, ráfagas localmente fuertes y granizo ocasional.

Panorama meteorológico en la región

De acuerdo al seguimiento meteorológico, actualmente se registran tormentas localmente intensas sobre el norte de la zona DC 5 y el extremo sur de la zona DC 3, principalmente en Bolívar, el oeste de 25 de Mayo y General Alvear. Estas tormentas están asociadas a chaparrones intensos de corta duración, con probabilidad aislada de granizo pequeño y ráfagas intensas dentro de la próxima hora y media.

Asimismo, continúan avanzando lluvias y tormentas fuertes sobre los municipios de Bolívar, Carlos Casares y 25 de Mayo, con desplazamiento hacia 9 de Julio, donde se esperan los fenómenos más intensos en el corto plazo.

Si bien el SMN mantiene un alerta amarilla por tormentas para el centro bonaerense durante lo que resta de la tarde y la noche, se estima que los eventos se presenten de forma muy localizada y que comiencen a perder intensidad hacia las primeras horas de la noche, aproximadamente a partir de las 20 horas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas y caída ocasional de granizo.