San Martín sigue único líder al derrotar al Millonario

Con la disputa completa de la primera fecha de las revanchas, el Campeonato 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol volvió a la actividad y dejó resultados importantes que comenzaron a reordenar la tabla.

En La Niña, Agustín Álvarez se quedó con un valioso triunfo como visitante al vencer 2 a 1 al conjunto local. Matías Palacios marcó para La Niña, mientras que Ignacio Bossio, en dos oportunidades —uno de ellos de penal—, anotó los goles del equipo ganador. El encuentro fue arbitrado por Julio Márquez y alegría para el Rojo ante el debut como técnico de Omar Santorelli.

Uno de los partidos destacados de la jornada fue el claro triunfo de Atlético Quiroga, que goleó 3 a 0 a El Fortín. Juan Dellasala convirtió en dos ocasiones y Mateo Calvo completó el marcador. Martín Moreno fue el árbitro del encuentro.

En tanto, San Martín logró un triunfo fundamental que le permitió retomar la primera ubicación del campeonato. El conjunto santo derrotó 1 a 0 a Atlético 9 de Julio, con gol de penal de Mateo Lizaso, bajo el arbitraje de Sebastián Bravo.

La mayor diferencia se registró en el duelo entre San Agustín y Once Tigres, donde el local se impuso 4 a 1. Los goles fueron obra de Nicolás Longarini, Pedro Casey en dos oportunidades y Ramiro Radiccioti. Para Once Tigres descontó Facundo Morales. El árbitro fue Walter Medrano.

Además, en encuentros disputados este sabado al ponerse en macha la continuidad de la Fase I, Atlético Naón superó 2 a 1 a Atlético French, mientras que Libertad fue contundente y derrotó 4 a 1 a Patricios, resultados que mantuvieron a ambos equipos en la pelea por los primeros puestos.

Tabla de posiciones