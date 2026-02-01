El equipo del Club Atlético 9 de Julio se consagró campeón en Trenque Lauquen

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Ratificando sus antecedentes en el ámbito nacional del Newcom, el equipo del Club Atlético, categoría mixta +50, se consagró campeón del torneo realizado en la ciudad de Trenque Lauquen, que se llevó a cabo durante toda la jornada de hoy domingo en el Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo.

El certamen contó con la participación de ocho equipos provenientes de clubes de las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Los conjuntos fueron distribuidos en dos zonas de cuatro equipos cada una. En la fase de grupos, Atlético se impuso a Defensores de Pehuajó por 15-9 y 15-8; luego venció a Queruma de Quemú Quemú (La Pampa) 15-12 y 15-8; y a Unión de Santa Rosa 15-12 y 15-12, asegurando así el primer puesto de su zona y el pase a semifinales.

En la semifinal, Atlético enfrentó a Saladillo y logró la victoria tras un intenso partido: 11-15, 15-11 y 7-6, luego de que el rival se retirara por falta de jugadores. En la final, el equipo local se midió con el conjunto anfitrión, al que derrotó con claridad por 15-3 y 15-9, llevándose la copa y las felicitaciones de la ciudad de Trenque Lauquen.

Este triunfo adquiere especial relevancia, ya que el equipo se encuentra en plena preparación para su participación en el Torneo Sudamericano de Newcom y también deberá confirmar su posición liderando el ranking de la Federación Argentina de Vóley (FEBA), Secretaría Newcom.

El plantel del Club Atlético estuvo integrado por Daniela Aniasi, Alejandra Aramburu, Karina De Buono, Marcelo Dicásolo, Diego Diez, Juan Marcelo González, Rubén Neri, Maricel Oyarzabal, Daniel Rodríguez, Adrián Spalla y Oscar Spalla, bajo la dirección técnica de Susana Reale.

Con este logro, el Club Atlético continúa consolidando su prestigio en la disciplina y deja una clara demostración de su capacidad competitiva a nivel nacional.