Comienza febrero con clima caluroso y lluvias aisladas en el distrito nuevejuliense

El inicio de febrero en Nueve de Julio viene acompañado de un clima caluroso, con temperaturas mínimas que rondan los 15° y máximas de hasta 33°, en la primera semana.

A lo largo de los siete días, se espera un comportamiento climático caracterizado por altas temperaturas y algunas precipitaciones.

El pronóstico oficial indica que este domingo, las temperaturas oscilarán entre los 15° de mínima y los 32° de máxima. Durante la noche, se anticipan tormentas aisladas que podrían traer lluvias y vientos moderados en algunas zonas de la región.

Para los próximos días, las condiciones climáticas seguirán siendo similares: lunes y martes con máximas de 32° y 31°, respectivamente, mientras que el miércoles se alcanzará una temperatura máxima de 33°. Las noches se mantendrán frescas con mínimas de entre 21° y 23°, aunque la humedad en el ambiente podría hacer que la sensación térmica sea más elevada.

El jueves, en particular, se espera que se produzcan chaparrones en la madrugada, los cuales continuarán durante la mañana. El viernes, las lluvias podrían ser nuevamente aisladas en el final del día.

Pronóstico extendido para la semana:

Lunes : Mín 21° / Máx 32°

: Mín 21° / Máx 32° Martes : Mín 22° / Máx 31°

: Mín 22° / Máx 31° Miércoles : Mín 21° / Máx 33°

: Mín 21° / Máx 33° Jueves : Mín 21° / Máx 31° (Chaparrones en la madrugada)

: Mín 21° / Máx 31° (Chaparrones en la madrugada) Viernes : Mín 23° / Máx 28° (Tormentas aisladas por la tarde)

: Mín 23° / Máx 28° (Tormentas aisladas por la tarde) Sábado: Mín 21° / Máx 24°

A pesar de las lluvias aisladas que se prevén hacia el final de la semana, el clima general será caluroso, por lo que se recomienda tomar precauciones frente al calor intenso, especialmente en las horas pico de la tarde.

La comunidad debe mantenerse atenta a los alertas meteorológicos y tomar medidas preventivas frente a posibles tormentas que puedan afectar la seguridad vial y las actividades al aire libre.