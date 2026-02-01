lunes, febrero 2, 2026
22.8 C
Nueve de Julio
lunes, febrero 2, 2026
22.8 C
Nueve de Julio
Sanidad Animal

Campaña de Vacunación Antiaftosa 2025: se inmunizaron 170.600 cabezas bovinas en el distrito de Nueve de Julio

A pesar de las inundaciones, la segunda campaña anual logró cubrir a la mayoría del stock, mientras se anuncian cambios para la vacunación 2026 y se prepara una charla sobre trazabilidad electrónica

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Desde la Fundación de Sanidad Animal (Funuesa), junto a la Subcomisión de Carnes de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, informaron que la segunda campaña de vacunación antiaftosa del año 2025 se cerró con un total de 170.600 cabezas bovinas vacunadas. La campaña se llevó a cabo en un contexto de inundaciones en el partido de 9 de Julio, lo que afectó la logística y redujo el stock disponible.

El médico veterinario Marcelo De Olavarrieta, titular de la oficina Senasa 9 de Julio, detalló que no se vacunaron toros ni vacas, y que la inmunización abarcó 890 establecimientos y 1.060 productores del distrito. “Son números que esperábamos, entendiendo que cuando comenzó la campaña, ya el partido estaba inundado, muchos productores trasladaron su ganado o vendieron parte del mismo, reduciendo el stock”, explicó.

Cambios en la campaña 2026

De cara a la vacunación antiaftosa del próximo año, se informó que la primera campaña comenzará este lunes 2 de marzo de 2026, cubriendo todas las categorías, mientras que la segunda campaña estará destinada únicamente a terneros y terneras. Esta modificación implica que no se vacunarán novillos, novillitos ni vaquillonas en la segunda ronda, que se realizará en junio y durará 30 días.

Charla sobre trazabilidad electrónica

Además, Funuesa y la Sociedad Rural de Nueve de Julio recordaron que el miércoles 4 de febrero a las 20:00 hs, en el Salón “11 de Marzo” de la Sociedad Rural, se desarrollará una charla sobre trazabilidad electrónica en bovinos.

El encuentro tiene como objetivo explicar los alcances de la nueva normativa, su aplicación práctica y los beneficios para los productores. Desde Senasa expondrán sobre la modalidad, mientras que un productor con experiencia compartirá los beneficios concretos del uso de la trazabilidad electrónica en la ganadería vacuna.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6120

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR