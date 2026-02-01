Campaña de Vacunación Antiaftosa 2025: se inmunizaron 170.600 cabezas bovinas en el distrito de Nueve de Julio

- Advertisement -

Desde la Fundación de Sanidad Animal (Funuesa), junto a la Subcomisión de Carnes de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, informaron que la segunda campaña de vacunación antiaftosa del año 2025 se cerró con un total de 170.600 cabezas bovinas vacunadas. La campaña se llevó a cabo en un contexto de inundaciones en el partido de 9 de Julio, lo que afectó la logística y redujo el stock disponible.

El médico veterinario Marcelo De Olavarrieta, titular de la oficina Senasa 9 de Julio, detalló que no se vacunaron toros ni vacas, y que la inmunización abarcó 890 establecimientos y 1.060 productores del distrito. “Son números que esperábamos, entendiendo que cuando comenzó la campaña, ya el partido estaba inundado, muchos productores trasladaron su ganado o vendieron parte del mismo, reduciendo el stock”, explicó.

Cambios en la campaña 2026

De cara a la vacunación antiaftosa del próximo año, se informó que la primera campaña comenzará este lunes 2 de marzo de 2026, cubriendo todas las categorías, mientras que la segunda campaña estará destinada únicamente a terneros y terneras. Esta modificación implica que no se vacunarán novillos, novillitos ni vaquillonas en la segunda ronda, que se realizará en junio y durará 30 días.

Charla sobre trazabilidad electrónica

Además, Funuesa y la Sociedad Rural de Nueve de Julio recordaron que el miércoles 4 de febrero a las 20:00 hs, en el Salón “11 de Marzo” de la Sociedad Rural, se desarrollará una charla sobre trazabilidad electrónica en bovinos.

El encuentro tiene como objetivo explicar los alcances de la nueva normativa, su aplicación práctica y los beneficios para los productores. Desde Senasa expondrán sobre la modalidad, mientras que un productor con experiencia compartirá los beneficios concretos del uso de la trazabilidad electrónica en la ganadería vacuna.