Amplio despliegue policial y controles preventivos en distintos puntos de la ciudad

Durante el fin de semana, personal de la Policía Comunal local, en forma conjunta con efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Guardia Urbana e Inspectores de Tránsito, llevó adelante un importante despliegue de controles preventivos en distintos sectores de la ciudad.

Como resultado de los operativos de tránsito realizados, se labraron diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y a la Ordenanza Municipal N° 7.101, procediéndose además al secuestro de varios ciclomotores. Las principales faltas detectadas fueron caños de escape adulterados, conducción por parte de menores de edad y la falta de casco reglamentario. En todos los casos tomó intervención el Juzgado de Faltas Municipal.

Allanamiento por infracción a la Ley de Tránsito

En la tarde del día sábado, personal policial dio cumplimiento a una orden de registro y allanamiento en un domicilio ubicado en calle Salta al 700 de esta ciudad.

Durante el procedimiento se secuestró un ciclomotor marca Corven, modelo Triax, de 150 cc, el cual presentaba modificaciones en el sistema de encendido que permitían generar explosiones y ruidos excesivos, alterando la tranquilidad del vecindario. El rodado quedó a disposición del Juzgado de Faltas Municipal local.

Violación de domicilio, amenazas y lesiones leves

En horas de la mañana del sábado, efectivos de la Policía Comunal procedieron a la aprehensión de una mujer mayor de edad, quien ingresó de manera violenta al domicilio de su ex pareja, ubicado en calle Sáenz Peña al 800.

La femenina intentó agredir físicamente al morador y lo amenazó verbalmente de muerte. La aprehendida fue trasladada a la dependencia policial, quedando a disposición de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Mercedes.

Amenazas agravadas, lesiones leves y daño

En la mañana del día de la fecha, personal policial intervino en un hecho ocurrido en calle Vicente López al 750, donde un masculino mayor de edad efectuó disparos con un arma de fuego en la vía pública contra otro sujeto con quien mantenía un conflicto previo.

La víctima resultó herida por perdigones en sus miembros inferiores, sufriendo lesiones leves sin riesgo de vida, siendo asistida en el hospital local.

Posteriormente, se realizó un allanamiento en el domicilio del agresor, situado en calle Lagos al 120, donde se procedió al secuestro de varias armas de fuego y un ciclomotor utilizado en el hecho. Dicho rodado presentaba además infracciones a la Ley de Tránsito por caño de escape adulterado, falta de luces y dominio reglamentario.

El aprehendido y la totalidad de los elementos secuestrados quedaron a disposición de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Mercedes.