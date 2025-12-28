Comienza el primer lunes de enero el Torneo que caracteriza a verano en la ciudad

Ya se encuentra todo preparado para el comienzo de una nueva edición del Torneo de Futsal, que el Club Atlético organiza todos los veranos, atrayendo a un público fiel que llena las tribunas en cada jornada. Esta edición promete ser igual de exitosa que las anteriores, con un espectáculo de calidad y una organización impecable.

El sorteo de Zonas ya se realizó en una reunión con la presencia de todos los delegados, y también se definieron los partidos que se jugarán durante todo el torneo. A partir del lunes 5 de enero, los partidos se disputarán los lunes, miércoles y viernes, comenzando a las 20:30 hs en punto, con cuatro encuentros por noche. Con esta estructura, se busca mantener la continuidad en el desarrollo de la competencia.

Como en ediciones anteriores, los partidos serán arbitrados por tres jueces de la Liga Nacional de Futsal (L.N.F.), con dos árbitros en cancha por cada encuentro, y se aplicará el reglamento oficial del futsal.

Además, los espectadores podrán disfrutar de la emoción del partido a través del tablero electrónico que marcará el tiempo de juego, los goles y las faltas, mientras disfrutan de las dos cantinas con parrillas ubicadas en cada extremo del gimnasio. Los precios serán accesibles, y se recuerda que solo se podrá pagar en efectivo, tanto para las entradas como para los productos en las cantinas.

En la jornada inaugural, los partidos programados son los siguientes:

20:30 hs : LPS vs. Nuevas Tierras

21:30 hs : Rancho Agro vs. Deportivo Paraguayo

22:30 hs : Los de Siempre vs. Dennehy F.C.

23:30 hs: Pinturería Pintar vs. Lácteos La Aurora

El torneo está dividido en cuatro zonas:

Zona A : LPS, Roma Fútbol 5, LVFC y Nuevas Tierras

Zona B : El Rancho Agro, Industrias 9 de Julio, Manga de Gatos y Deportivo Paraguayo

Zona C : 7L Los de Siempre, Dana Equipamientos, Doña Tota y Dennehy F.C.

Zona D: Pinturerías Pintar, Cerveceros, Befix y Lácteos La Aurora

Los equipos ya están listos para dar comienzo a una nueva edición de este torneo, que cada año sigue creciendo en emoción y calidad. ¡No te lo podés perder!