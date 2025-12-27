Catedral Santo Domingo: Madrugadores del 9 celebraron su última Madrugada del 2025 alcanzano los 292 encuentros de oración

Este 27 de diciembre, los Madrugadores del 9 celebraron su última Madrugada del año 2025, marcando el Rosario número 292 desde que esta comunidad de oración comenzó su camino el 27 de septiembre de 2014 en la Catedral Santo Domingo. El grupo, formado principalmente por varones, se ha reunido dos veces cada mes para elevar sus oraciones a la Virgen y a Jesús, pidiendo por la paz, la salud, la recuperación de enfermos, y el bienestar de la comunidad.

A lo largo de este año, los participantes hicieron peticiones por diversas causas, que incluyeron oraciones por el Papa, por el Obispo y los sacerdotes, por vocaciones sacerdotales y religiosas, así como por aquellos que buscan trabajo o desean concretar sus sueños. También se oró por la paz en el mundo y por las almas del purgatorio, entre muchas otras intenciones personales y comunitarias.

Uno de los momentos destacados de esta última Madrugada del 2025 fue el informe de una significativa donación de 1.200.000 pesos a la misión del Padre Guillermo Gómez, que continúa su labor en Mozambique, específicamente en la parroquia San Pedro de Quissanga, donde se está llevando a cabo un proyecto para perforar pozos de agua para las comunidades locales. Todavía no se encontró y se sigue invirtendo hasta hallarlo.(Alias para colaborar: mozambique.2025

El encuenro de este ´sabdo, el ultimo del 2025- comenzó a las 7:00 a.m. con la oración del Rosario, seguido de reflexiones sobre los misterios dolorosos de la vida de Jesús. Cada uno de estos misterios fue meditado con especial atención, comenzando por la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, continuando con la flagelación, la coronación de espinas, el camino al Calvario y, finalmente, la crucifixión y muerte de Jesús, momentos que inspiraron profunda reflexión entre los asistentes.

Durante la jornada, los participantes también agradecieron por los logros del año y pidieron fortaleza para seguir adelante en el nuevo año, buscando siempre la cercanía de Dios y de la Virgen María. Se recordó especialmente a aquellos miembros de la comunidad que han partido, pidiendo por su eterno descanso y por el consuelo de sus familias. También, por quienes se encuentran con problemas de salud y no están concuerriendo.

El encuentro finalizó con la promesa de que el grupo se reunirá nuevamente el 10 de enero de 2026, para dar inicio a otro año de oración y reflexión.

Los Madrugadores del 9 continúan siendo un faro de fe y esperanza para muchas personas, demostrando el poder transformador de la oración colectiva.

Como siempre, la invitación está abierta a todos los varones, sin necesidad de invitación, contribuciones económicas o limitación alguna, ya que el objetivo primordial es la unión en oración y la construcción de una comunidad de fe.

Finalmente, los madrugadores expresaron su agradecimiento a Dios y a la Virgen María por la guía y protección durante este tiempo, y desearon lo mejor para todos en el nuevo año, confiando en que seguirán caminando juntos en este camino de fe.

Que la paz y la bendición de Dios acompañen a todos durante las festividades de fin de año y que el próximo año 2026 sea un tiempo de abundantes bendiciones para cada uno de los integrantes de esta comunidad.