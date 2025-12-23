Recolección de residuos ante los feriados de miercoles 24 y Navidad

- Advertisement -

Debido al asueto administrativo y el feriado nacional, los servicios de recolección de residuos en Nueve de Julio sufrirán modificaciones los días miércoles 24 y jueves 25 de diciembre. Durante esas jornadas, no se llevará a cabo la recolección de residuos domiciliarios (bolsitas) en todo el distrito.

Además, la recolección de residuos reciclables quedará suspendida en las zonas 4 y 5, mientras que no se realizará la recolección de poda, carpido y escombros en las zonas 3 y 4.

El municipio solicita la colaboración de la comunidad para evitar sacar los residuos durante estos días y así contribuir al orden y la limpieza de la vía pública.