Lluvias aisladas para el miércoles y buen tiempo en la Navidad

Miércoles 24: Lluvias y tormentas aisladas en diversas zonas

Este miércoles 24 de diciembre, la provincia de Buenos Aires experimentará un panorama de tiempo inestable, con lluvias y tormentas aisladas que comenzarán en la madrugada sobre el centro y noroeste provincial. Estas condiciones se irán desplazando hacia el norte y centro-este a lo largo del día, alcanzando al sudeste y noreste provincial hacia la tarde y noche, incluyendo el AMBA. Aunque no se esperan acumulados significativos, en áreas específicas podrían caer hasta 30 mm de lluvia. Las temperaturas variarán entre los 16-19 °C de mínima y los 28-36 °C de máxima, dependiendo de la región.

Jueves 25: Mejoras en el clima tras lluvias aisladas en la madrugada

Para el jueves 25, se prevé que las lluvias y chaparrones aislados cesen rápidamente en la madrugada, mejorando las condiciones hacia la mañana. A lo largo del día, se mantendrán cielos mayormente despejados sin fenómenos meteorológicos importantes. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, con valores entre 14-19 °C, mientras que las máximas rondarán los 28-33 °C en la provincia.

Resumen: