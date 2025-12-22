martes, diciembre 23, 2025
34.7 C
Nueve de Julio
Emotivo Cierre del Ciclo Lectivo 2025 en el Jardín N° 908 de Diamantina

Estuvo encabezado por la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani acompañada de la Jefa Comunal María José Gentile

Este lunes, en el final de la tarde, el Jardín de Infantes N° 908 de Diamantina, en el partido de Nueve de Julio, celebró con emoción el acto de cierre del ciclo lectivo 2025. La ceremonia contó con la presencia de la Intendente Municipal, María José Gentile, quien estuvo acompañada por la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani, y diversas autoridades educativas.

El encuentro estuvo marcado por el reconocimiento a los logros obtenidos a lo largo del año y el trabajo realizado por docentes, auxiliares, familias y estudiantes. Especialmente, los niños y niñas que finalizaron una etapa crucial de su educación fueron los protagonistas del acto, recibiendo el aplauso y la admiración de toda la comunidad educativa.

A lo largo de la jornada, se hizo un balance positivo del ciclo lectivo, resaltando los avances pedagógicos alcanzados, la mejora en las condiciones de enseñanza, y el fortalecimiento de los lazos entre las instituciones educativas y el municipio. Además, se compartieron detalles sobre los proyectos y lineamientos que se implementarán durante el próximo año 2026, con el objetivo de seguir impulsando el acompañamiento a las escuelas y mejorar la calidad educativa en todo el distrito.

El acto culminó con una serie de presentaciones artísticas a cargo de los alumnos, quienes mostraron el talento y la creatividad adquiridos durante el año. Además, se realizó un emotivo reconocimiento a todos los miembros de la comunidad del Jardín N° 908, quienes, con su dedicación y esfuerzo, contribuyen al crecimiento y desarrollo de los más pequeños.

