sábado, diciembre 20, 2025
23.9 C
Nueve de Julio
Torneo A

El Fortín goleó a Atlético 9 de Julio al abrise la décima fecha del torneo

En el Estadio Ramón N. Poratti, la visita se impuso por 3 a 0 en el partido que dio inicio a la 10ª fecha de la Primera A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol

0
La Liga Nuevejuliense de Fútbol puso en marcha este viernes la décima fecha del campeonato de Primera A con un partido disputado en el Estadio Ramón N. Poratti. En ese escenario, El Fortín fue efectivo y logró una clara victoria por 3 a 0 frente a Atlético 9 de Julio, bajo el arbitraje de Enrique Márquez.

El conjunto visitante supo aprovechar sus oportunidades y se quedó con tres puntos importantes que le permiten escalar posiciones en la tabla de la Fase I. Para Atlético 9 de Julio, en tanto, la derrota significó perder terreno en la pelea por los primeros puestos.

La actividad continuará el domingo con una nutrida programación. El líder San Martín tendrá una exigente visita al estadio Vicente Cusatti para enfrentar a Libertad, con arbitraje de Julio Márquez.

PRIMERA A – 10ª FECHA (domingo)

  • 17.30 hs: La Niña vs. Patricios – Árbitro: Diego Romero

  • 18.00 hs: Once Tigres vs. Naón – Árbitro: Martín Moreno

  • 19.00 hs: French vs. Quiroga – Árbitro: María Radicciotti

  • 20.00 hs: Libertad vs. San Martín – Árbitro: Julio Márquez

  • 20.00 hs: Agustín Álvarez vs. San Agustín – Árbitro: Ricardo Tripulillo

Posiciones – Fase I:

  1. San Martín – 23 puntos

  2. Atlético Naón – 19 puntos

  3. Atlético 9 de Julio – 17 puntos

  4. Once Tigres – 14 puntos

  5. Atlético French – 14 puntos

  6. Libertad – 13 puntos

  7. Patricios – 9 puntos

  8. San Agustín – 9 puntos

  9. El Fortín – 8 puntos

  10. La Niña – 6 puntos

  11. Atlético Quiroga – 6 puntos

  12. Agustín Álvarez – 4 puntos

