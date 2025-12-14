Club de Leones de Nueve de Julio: celebró 65 años de servicio y compromiso comunitario

El Club de Leones de Nueve de Julio celebró con gran entusiasmo su 65° aniversario, un hito que reafirma su compromiso y vocación de servicio hacia la comunidad. En un acto protocolar que reunió a autoridades locales, miembros históricos, y representantes de otras instituciones, se destacó el esfuerzo y la dedicación que a lo largo de los años han marcado la historia de este emblemático club.
La ceremonia estuvo marcada por la presencia de figuras del leonismo, como la Presidenta del Club local, Nancy Sosa, la referente regional, María Inés Pallini y autoridades de la institución del Distrito O5, incluyendo al Gobernador Gustavo Gil como la maxima autoridad de Nueve de Julio, la Intendente María José Gentile. Además, se sumaron representantes de clubes de otras localidades como José Herrera de Carlos Casares y Héctor Rodríguez de General Rodríguez, quienes expresaron su admiración por el trabajo constante y solidario del Club de Leones de Nueve de Julio.
“Hoy no solo celebramos un aniversario, celebramos un camino compartido, celebramos las horas de trabajo voluntario, los proyectos concretados, las dificultades superadas y sobre todo el impacto positivo que ha dejado esta institución en miles de vidas”, destacó el gobernador León Gustavo en su discurso, reconociendo la labor silenciosa pero transformadora del Club de Leones a lo largo de estas seis décadas.
Además, la celebración fue una ocasión para rendir homenaje a los miembros más longevos del club, quienes recibieron un reconocimiento por su dedicación y servicio. Entre ellos, destacaron Roberto Villa, socio fundador con 60 años de servicio, y varios leones que llevan más de 15 años contribuyendo al bienestar de la comunidad.
Por su parte, la jefa comunal María José Gentil expresó su agradecimiento al club por su apoyo en diversas iniciativas, especialmente en el área de salud, y destacó la importancia de la colaboración entre entidades civiles y el gobierno para lograr una comunidad más solidaria. También estuvieron presentes representantes de otras instituciones, como el Rotary Club, quienes felicitaron al Club de Leones por su aniversario y su incansable trabajo.
El encuentro concluyó con la entonación del himno leonístico, recordando el profundo significado de pertenecer a una organización que sigue vigente con más fuerza que nunca. “Este aniversario nos invita a mirar hacia adelante, a redoblar esfuerzos y a seguir siendo un puente de solidaridad”, concluyó el gobernador Gustavo, renovando el compromiso de continuar sirviendo a la comunidad con el mismo espíritu de los primeros fundadores.
El Club de Leones de Nueve de Julio sigue adelante, más unido y comprometido que nunca, con el objetivo de construir una comunidad más justa, más humana y más solidaria. ¡Felices 60 años de servicio!