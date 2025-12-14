Atlético 9 de Julio se lleva el clásico ante Atlético French y escala hacia la cima

- Advertisement -

La novena fecha del Campeonato 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense dejó una serie de partidos intensos, destacándose una nueva jornada llena de goles y emociones. San Martin sigue liderando la Fase I con el triunfo del viernes ante Agustín Alvarez.

Atlético Naón 1 (Marcelino Prol) – Libertad 1 (Emiliano Miraglia, p)

El encuentro entre Atlético Naón y Libertad terminó en empate, 1 a 1. El gol del local llegó de la mano de Marcelino Prol, mientras que Emiliano Miraglia marcó desde el punto penal para los de Libertad, el empate que fue el resultado definitivo. El árbitro del partido fue Walter Medrano.

Atlético Quiroga 1 (Emanuel Ronzano) – Atlético Patricios 2 (Ignacio Pastor, Marcelo Locastro)

Atlético Patricios superó a Atlético Quiroga por 2 a 1 en un duelo muy parejo. Los goles visitantes fueron de Ignacio Pastor y Marcelo Locastro. Emanuel Ronzano logró el descuento en el minutos final de los 90, para Atlético Quiroga. El árbitro Jonathan Crivelli dirigió este encuentro.

Atlético French 1 (Santiago Molina, p) – Atlético 9 de Julio 2 (Pablo Maccagnani, 2)

Atlético 9 de Julio se llevó una valiosa victoria por 2 a 1 en su visita a Atlético French. El equipo ‘Millonario’, con los goles de Pablo Maccagnani, se impuso al ‘Albinegro’, quienes descontaron mediante un penal de Santiago Molina. El árbitro Guillermo Bonello fue el encargado de impartir justicia.

El Fortín 0 – Once Tigres 1 (David López)

Once Tigres logró una victoria ajustada por 1 a 0 sobre El Fortín, con un gol de David López. El árbitro Sebastián Bravo fue el encargado de dirigir este partido, que se disputó bajo un intenso clima competitivo y llovizna persistente.

San Agustín 3 (Nicolás Longarini, p) – La Niña 1 (Matías González)

El triunfo de San Agustín ante La Niña por 3 a 1 cerró la novena fecha, con los goles de Nicolás Longarini, uno desde el penal, luego de un transitorio empate con gol de Matías González para los de La Niña. El árbitro Martín Utello estuvo a cargo del encuentro.

San Martín 2 – Agustín Álvarez 1

San Martín logró una importante victoria por 2 a 1 ante Agustín Álvarez. El partido, que fue el adelantado de la novena fecha y se jugó el viernes a la noche, mantiene al Santo como unico lider de esta etapa de la competencia.

El árbitro del encuentro fue Martín Moreno, quien además presenció la inauguración de la nueva iluminación en el estadio de San Martín.

Con estos resultados, San Martin continúa siendo el líder del campeonato.

Posiciones de la tabla de la Fase I