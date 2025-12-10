Nuevo capítulo en el Concejo Deliberante: Se renueva la mitad y asume el nuevo presidente

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este 10 de diciembre marcará un día histórico para la ciudad de Nueve de Julio, con la asunción de nuevas autoridades en el Concejo Deliberante, tras un proceso electoral que renueva el 50% de los miembros del cuerpo legislativo. Este cambio se produce en un contexto de expectativas y un compromiso renovado por parte de los nuevos concejales.

La elección de nuevos concejales trae consigo una renovación de ideas, perspectivas y energías, cruciales para avanzar en la agenda del gobierno local. Nueve de Julio, una de las ciudades más importantes de la región, se enfrenta ahora al desafío de trabajar en equipo, con la mirada puesta en los intereses y el bienestar de la comunidad. El cambio de autoridades en el Concejo Deliberante también abre una mirada en que espacio conducirá desde la presidencia, que, sin lugar a dudas, será clave en los próximos meses para la definición de políticas y proyectos.

María José Gentile, adelantó – en el marco de la reciente Feria de Compras- la importancia de la unidad y el trabajo conjunto para alcanzar objetivos comunes.

Y a su vez, “Nuestra prioridad es el bienestar de la comunidad, y para ello necesitamos encontrarnos en puntos de encuentro. Este es un tiempo de diálogo, de generar acuerdos y de trabajar por Nueve de Julio, independientemente de las diferencias políticas”, señaló ‘Male’ Defuncio que llega a una banca desde su experiencia en el Senado bonaerense y la coloca como una referente con gran capacidad para gestionar y negociar con los diferentes actores políticos y sociales.

A estas coincidencias se suma las expresiones del edil Esteban ‘Tete’ Naudín quien reitera a todos los vientos que ‘debe trabajarse por un Nueve de Julio superador entre todos los sectores del distrito’. Nueve de Julio debe ser la prioridad por encima de los egoismos partidarios, destaca.

Si bien los referentes de distintas bancas, siempre han considerado que se debe trabajar por el bienestar de los habitantes del distrito, como objetivo, tambien se les ha escuchado claramente que debe ser desde el consenso y un trabajo colectivo donde las diferencias sean superadas con esa mirada. Esta es una gran oportinidad para ello.

El cambio y el desafío del Concejo Deliberante

Este 10 de diciembre también traerá consigo un cambio en la dinámica del Concejo Deliberante, con la renovación de más de la mitad de los ediles, y la nueva presidencia, en expectativa, lo que podría abrir nuevas oportunidades de colaboración o generar desafíos a la hora de conformar alianzas dentro del cuerpo legislativo.

Con una nueva presidencia en la mesa directiva, los concejales tendrán que encontrar los puntos de encuentro necesarios para avanzar en los proyectos que beneficien a la ciudad, con un énfasis particular en la infraestructura, la educación y los servicios públicos.

Es fundamental que los nuevos miembros del Concejo Deliberante con la administración municipal encuentren puntos de encuentro para trabajar juntos en beneficio de la comunidad. El consenso será esencial para que Nueve de Julio continúe avanzando y se consolide como un lugar más próspero y solidario para todos sus habitantes.

Con la mirada puesta en el futuro, la asunción de las nuevas autoridades abre un período de renovación política y de compromiso social para los próximos años.