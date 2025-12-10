Juraron nueve ediles y Tete Naudín es el nuevo Presidente del Concejo Deliberante

En una jornada cargada de emoción y definiciones, el Concejo Deliberante de Nueve de Julio celebró su sesión preparatoria en la que se eligieron las nuevas autoridades del cuerpo legislativo local y asumieron los concejales electos.

El acto, que se llevó a cabo este 10 de diciembre, marcó un hito en la historia política de la ciudad, ya que, por un lado, se incorporaron nuevos representantes del pueblo y, por otro, se definió la dirección política del Concejo para los próximos dos años.

La sesión comenzó con la presencia de la intendente María José Gentile, quien acompañó a los concejales electos en este importante momento para la ciudad. Entre los nuevos ediles se destacan Héctor Bianchi, Pablo Bonfiglio, Héctor Carta, María Elena Defunchio, Nancy Grizutti, Vanesa Paladino mientras que renovaron sus bancas, Ignacio Palacios, Pablo Giacomino y Marcela Regalía.

La Sesión y los Actos Formales

La ceremonia comenzó con la presencia de la intendente María José Gentile, quien acompañó a los concejales electos en este importante momento institucional. La sesión se desarrolló en un clima de respeto y colaboración, con un marcado sentido de unidad, a pesar de las tensiones políticas previas. Los concejales electos tomaron juramento, comprometiéndose a desempeñar sus funciones con responsabilidad, lealtad a la Constitución, y con un firme compromiso con el bienestar de la comunidad.

En un momento particularmente emotivo, cada concejal electo juró “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios” para cumplir con su labor en defensa de los intereses de los vecinos de Nueve de Julio.

El Debate y la Elección de Autoridades

La elección de las nuevas autoridades del Concejo Deliberante estuvo marcada por un importante debate entre los bloques políticos. La propuesta inicial de La Libertad Avanza, representada por Luis Moos, subrayó que, en virtud de los resultados electorales del 7 de septiembre, el bloque debía tener la oportunidad de asumir la presidencia del Concejo. Moos, al igual que su compañera de bancada, Sol Ormaechea, argumentó que su espacio había ganado las elecciones con una importante cantidad de votos y, por tanto, debía presidir el cuerpo legislativo.

Sin embargo, desde el bloque oficialista, se defendió la idea de que la elección debía basarse en el consenso y no solo en los resultados de las urnas. La concejala María Elena Defunchio, de Unión por la Patria, intervino señalando que no existía una “primera minoría” clara en el Concejo, ya que tres espacios políticos contaban con cinco concejales cada uno. Además, destacó que la historia del Concejo ha demostrado que la estructura de poder se puede modificar legítimamente mediante acuerdos y consensos.

Finalmente, el bloque oficialista alcanzó un acuerdo que permitió la elección de Esteban Naudín como presidente del Concejo. La votación, realizada por mayoría, también ratificó a César García como vicepresidente primero, Marcela Regalía como vicepresidente segundo y a Jorge Dellamano como secretario del cuerpo legislativo.

Entre los presentes se encontraban el ex intendente y ex- diputado, Alejandro de La Plaza, el ex-diputado, Carlos Malis, el presidente de la Cámara de Comercio, Diego Baztarrica, rl Juez de Paz, Dr. Alejandro Casas, autoridades de fuerzas de seguridad, consejeros escolares, representantes de cultos religiosos y medios de comunicación, quienes acompañaron el acto.

Naudín: Un Llamado a la Unidad

En su primer discurso como presidente del Concejo Deliberante, Esteban ‘Tete’ Naudín se mostró firme en su compromiso de trabajar por la unidad y el respeto entre los concejales. Subrayó que, por encima de cualquier ideología, el verdadero objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Nueve de Julio. “Mi rol será el de promover el diálogo, la colaboración y el entendimiento, más allá de las diferencias políticas. A partir de hoy, nuestra principal prioridad será velar por el bienestar de nuestros vecinos”, afirmó Naudín.

El presidente electo también resaltó la importancia de trabajar en conjunto en un contexto de complejidad política tanto a nivel local como nacional. Consciente de los desafíos que enfrenta la ciudad, hizo un llamado a la cooperación y el consenso para avanzar en proyectos que beneficien a la comunidad.

Reconocimientos y Despedidas Emotivas

La sesión también estuvo marcada por momentos de agradecimiento y reconocimiento a los concejales salientes, quienes recibieron un cálido homenaje por su trabajo durante su mandato. Entre los concejales que dejaron sus cargos se destacaron figuras como Mariela Anca, Sebastián Malis, José María Mignes, Raúl Zapata, Natalia Bazterra y Paula D’Elía. Los concejales recibieron aplausos de sus colegas y un diploma conmemorativo por su labor en beneficio de la ciudad.

Este acto de despedida puso de relieve el valor del trabajo conjunto durante años, sin importar las diferencias políticas, y destacó el rol crucial que los concejales salientes han tenido en el desarrollo de Nueve de Julio.

La Importancia del Diálogo y el Consenso

Uno de los puntos clave que marcaron la jornada fue el reconocimiento de la pluralidad del Concejo Deliberante, un cuerpo legislativo ahora más dividido que nunca, con varios bloques que ocupan una representación equitativa. En ese sentido, se reconoció la necesidad de encontrar puntos de encuentro y acuerdos que favorezcan el desarrollo de la ciudad.

Luis Moos, en su intervención, recordó que la voluntad popular había sido expresada en las urnas, y quien ganó por tradición debe conducir el Concejo Deliberante y propueso a Sol Ormaechea para esa conducciíoon; pero también se reconoció que el sistema democrático argentino permite que las autoridades sean elegidas por los propios concejales, lo que reflejó la vigencia del consenso como práctica política en el Concejo.

Por su parte, Male Defunchio, al referirse a la situación política, sostuvo que la historia podía modificarse con legitimidad, y que los concejales electos debían tener la madurez suficiente para aceptar los acuerdos y pensar en los intereses comunes, más allá de los intereses partidarios. Recordó que no hay primera minoría, ya que tres espacios tienen igualdad de representantes.

Conclusiones: Un Nuevo Comienzo para Nueve de Julio

Con la elección de Esteban Naudín como presidente, la sesión preparatoria concluyó en un ambiente de respeto y esperanza. La jornada fue una clara demostración de que, a pesar de las diferencias, la política local puede seguir funcionando con el objetivo común de mejorar la vida de los vecinos.

Este nuevo ciclo, con la incorporación de nuevos concejales y la renovación del cuerpo, marca una nueva etapa para Nueve de Julio, en la que el trabajo conjunto, el diálogo y el respeto mutuo serán esenciales para superar los desafíos que enfrenta la ciudad.

Con un Concejo Deliberante renovado y con una autoridad elegida por consenso, Nueve de Julio se prepara para una etapa en la que la participación activa y el compromiso con la comunidad serán las claves para avanzar hacia un futuro mejor para todos.