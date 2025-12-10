Día de los derechos humanos

- Advertisement -

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento fundamental que establece los derechos y libertades fundamentales de todos los seres humanos, sin distinción de raza, género, religión o nacionalidad. En ella se reconocen derechos como la vida, la libertad, la igualdad, la no discriminación, la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación, el derecho a un juicio justo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un recordatorio de la importancia de proteger y promover los derechos humanos en todo el mundo. En Argentina, se conmemora este día con actos y eventos que buscan promover la conciencia y el respeto por los derechos humanos.