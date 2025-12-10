La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento fundamental que establece los derechos y libertades fundamentales de todos los seres humanos, sin distinción de raza, género, religión o nacionalidad. En ella se reconocen derechos como la vida, la libertad, la igualdad, la no discriminación, la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación, el derecho a un juicio justo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un recordatorio de la importancia de proteger y promover los derechos humanos en todo el mundo. En Argentina, se conmemora este día con actos y eventos que buscan promover la conciencia y el respeto por los derechos humanos.
Día de los derechos humanos
Esta fecha conmemora la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -