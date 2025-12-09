- Advertisement -

Día mundial de la informática en honor a Grace Murray Hopper, una pionera en el mundo de la informática nacida en 1906. Esta fecha conmemora la contribución de la informática al avance de la transmisión de datos y la comunicación global. Grace Hopper fue una científica de la computación y militar estadounidense que desarrolló varias aplicaciones contables para el Harvard Mark I, el primer ordenador electromecánico del mundo. Su legado incluye el desarrollo del primer compilador para procesamiento de datos y la creación del lenguaje de programación COBOL.

Grace Hopper es también conocida por popularizar el término “bug” de computación, que se refiere a un error o fallo en un programa. Fue una de las primeras mujeres programadoras en la Marina de los Estados Unidos y su trabajo sentó las bases para el desarrollo de la informática moderna. En nuestro país, la informática tiene una rica historia. La primera computadora científica de Latinoamérica, llamada Clementina, fue instalada en la Universidad de Buenos Aires en 1961. Esta máquina fue un hito en la historia científica argentina y permitió resolver ecuaciones complejas, modelar estructuras atómicas y analizar sistemas hidráulicos.