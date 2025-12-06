Última fecha de la Fase I: Definición del ganador y la clasificación a la Fase II

- Advertisement -

Este fin de semana el equipo de El Provincial puede convertirse en ganador de la Fase I mientras que el Albiceleste buscará el triunfo para forzar en otro encuentro definir quien se queda con el liderazgo.

Este fin de semana se juegan los partidos decisivos para conocer a los cuatro equipos que avanzarán a la Fase II del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Futbol.

Esta tarde se disputará la última fecha de la Fase I del Torneo de Ascenso 2025/2026, con los equipos luchando por asegurarse su lugar en la Fase II.

Lo harán cotejos de los tres que conforman la competencia.

Los enfrentamientos de la jornada desde las 17, son los siguientes:

Defensores de la Boca vs Defensores de Sarmiento: Un partido que no tiene tanto en juego, pero que puede definir el futuro de Defensores de la Boca, que aún tiene chances de seguir en la lucha por la clasificación. El árbitro del encuentro será Walter Medrano.

18 de Octubre vs Deportivo y Social 12 de Octubre: Este duelo será uno de los más esperados, ya que ambos equipos están peleando por la clasificación a la siguiente fase. El árbitro será Jonathan Crivelli.

Domingo 7 desde las 17.30:

Atlético Dudignac vs Compañía General Buenos Aires: El último enfrentamiento de la jornada, que será supervisado por la árbitra María Radicciotti, también será clave para definir quiénes serán los equipos que ingresen a la Fase II.

Posiciones y Clasificación Final:

La tabla de posiciones antes de la última fecha de la Fase I muestra una lucha intensa por los primeros cuatro lugares:

Equipo Puntos 18 de Octubre 24 12 de Octubre 21 Atlético Dudignac 16 Defensores de la Boca 15 Unión Dennehy 12 Defensores de Sarmiento 6 Compañía General Buenos Aires 2

En esta jornada crcial, los cuatro primeros equipos clasificarán a la Fase II, lo que aumentará la tensión entre los contendientes. Si 12 de Octubre vence a 18 de Octubre, ambos equipos quedarán con 24 puntos, lo que obligará a definir quién se lleva el primer puesto de la Fase I. Este ganador jugará contra el primer lugar de la Fase II para decidir qué equipo avanzará a la Primera División.

De esta forma, el Torneo de Ascenso se pone cada vez más emocionante, con un cierre de fase que definirá a los equipos que continuarán soñando con el ascenso a la Primera División del fútbol del Norte.