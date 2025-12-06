domingo, diciembre 7, 2025
General

Empate agónico entre Patricios y San Agustín en un un gol

Se jugó el partido adelando de la octava fecha que la lluvia suspendio hace una semana

El Torneo A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol sigue generando emociones en cada fecha, con partidos repletos de incertidumbre y suspensiones imprevistas debido al clima.

Patricios y San Agustín empatan 1 a 1 en el adelantado del sabado
En un intenso encuentro disputado en el estadio de Atlético Patricios, el equipo local logró abrir el marcador a los 23 minutos del segundo tiempo, gracias a un gol de Gustavo Picirilo. Sin embargo, San Agustín no tardó en reaccionar, y apenas 2 minutos después, Pedro Casey empató el encuentro, dejando las cosas igualadas para el final. El arbitraje estuvo a cargo de Diego Romero.

Suspensión del partido entre Libertad y El Fortín
Un fuerte temporal de lluvia acompañado de vientos intensos que causó daños en la vecina ciudad de Carlos Casares, llegó en la tarde del viernes a Nueve de Julio. La lluvia se intensificó rápidamente y acumuló agua en el campo de juego del estadio Vicente Cusatti. Ante las malas condiciones del terreno, el árbitro Ricardo Tripilillo tomó la decisión de suspender el partido entre Libertad y El Fortín, que debía comenzar a las 21:00 hs del viernes. A pesar de este inconveniente climático, la liga se mantiene expectante por los próximos partidos.

Partidos programados para el domingo
Para este domingo, se esperan más enfrentamientos pendientes de la octava fecha, con los siguientes partidos programados:

  • Atlético La Niña vs San Martín (Arbitraje de Guillermo Bonello)

  • Atlético Naón vs Agustín Álvarez (Arbitraje de Enrique Márquez)

  • Atlético 9 de Julio vs Atlético Quiroga (Arbitraje de Martín Moreno)

Posiciones en la tabla:

  1. San Martín – 17 puntos

  2. Atlético Naón – 15 puntos

  3. Atlético French – 14 puntos

  4. Atlético 9 de Julio – 14 puntos

  5. Libertad – 12 puntos

  6. Once Tigres – 11 puntos

  7. 1 Patricios – 6 puntos

  8. San Agustín – 6 puntos

  9. El Fortín – 5 puntos

  10. Atlético Patricios – 5 puntos

  11. Agustín Álvarez – 4 puntos

  12. La Niña – 3 puntos

  13. Atlético Quiroga – 3 puntos

