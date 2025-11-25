martes, noviembre 25, 2025
Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer

La fecha se eligió en honor a las hermanas Mirabal, activistas dominicanas asesinadas en 1960 por su oposición al régimen de Rafael Trujillo. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, una fecha importante para visibilizar y denunciar la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo. La violencia de género es un problema global que afecta a millones de mujeres y niñas, con consecuencias devastadoras para su salud, bienestar y vida. Según la ONU, 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual en su vida.

La violencia de género puede tomar muchas formas, incluyendo violencia física, sexual, psicológica y económica. Es fundamental denunciar la violencia de género, apoyar a las víctimas, promover la igualdad de género y educar sobre la violencia de género.

En Argentina, se puede denunciar la violencia de género a través de la Línea 144, que ofrece atención y contención las 24 horas, los 365 días del año.

 

