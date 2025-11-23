domingo, noviembre 23, 2025
Torneo A

Atlética Naón disfruta de la punta que esta tarde puede cambiar

San Martín que recibe a Patricios y French que aguarda a Libertad pueden desplazarlo

Este viernes, Atlético Naón se consagró como líder absoluto de la Primera División de la Liga Nuevejuliense al golear a La Niña por 8 a 1, en el partido que dio inicio a la séptima fecha del campeonato. El CAN desplegó un fútbol ofensivo y letal, en el que José Tamburelli y Emiliano Perujo brillaron con un triplete cada uno, mientras que Enzo Bracco y Román Peluso completaron la arrolladora victoria con un gol cada uno.

A pesar de la abultada derrota, la única conquista de La Niña llegó a través de Alexis López, quien marcó el descuento en una jornada que resultó claramente favorable para el equipo local. Con este triunfo, Atlético Naón suma 15 puntos, quedando a la cabeza de la tabla, un punto por encima de San Martín y Atlético French.

La fecha 7 continúa en la tarde de este domingo con partidos por la lucha por los primeros lugares:

  • Atlético Quiroga vs San Agustín (Árbitro: Guillermo Bonello)

  • El Fortín vs Agustín Álvarez  (Árbitro: Julio Márquez)

  • San Martín vs Atlético Patricios (Árbitro: Walter Medrano)

  • Atlético 9 de Julio vs Once Tigres  (Árbitro: Enrique Márquez)

  • Atlético French vs Libertad  (Árbitro: Diego Romero)

Tabla de Posiciones:

  1. Atlético Naón – 15 puntos

  2. San Martín – 14 puntos

  3. Atlético French – 13 puntos

  4. Atlético 9 de Julio – 12 puntos

  5. Libertad – 11 puntos

  6. Once Tigres – 10 puntos

  7. Atlético Patricios – 5 puntos

  8. Agustín Álvarez – 4 puntos

  9. San Agustín – 4 puntos

  10. La Niña – 3 puntos

  11. El Fortín – 2 puntos

  12. Atlético Quiroga – 2 puntos

Cada encuentro será relevante para los equipos que luchan por escalar posiciones en una tabla que se se puede modificar quedando el CAN sin el liderargo que encontré hace 48 horas.

