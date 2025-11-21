Atlético Naón se trepa a la cima: goleó 8 a 1 La Niña y es el nuevo líder de la Liga Nuevejuliense

- Advertisement -

Atlético Naón quedó como líder absoluto de la Primera División de la Liga Nuevejuliense al vencer de manera contundente a La Niña por 8 a 1, en el partido que abrió la séptima fecha.

El CAN desplegó un fútbol ofensivo y letal, con un José Tamburelli y Emiliano Perujo inspirados, marcando tres goles cada uno y dejando a su rival sin respuestas.

Además de los dos tripletes, los goles de Enzo Bracco y Román Peluso sellaron una victoria indiscutible para Naón, que se coloca ahora en la cima de la tabla con 15 puntos, un punto por encima de Atlético French y San Martín. La única conquista de La Niña llegó de la mano de Alexis López, pero el resultado fue una clara demostración de la superioridad de los locales.

Con este abultado triunfo, Atlético Naón se asegura el liderazgo de la competencia y avanza con firmeza en su objetivo de clasificar a la Liga Nacional. La lucha por el título se intensifica, y la fecha 7 continúa con partidos que prometen emoción:

Atlético Quiroga vs San Agustín

El Fortín vs Agustín Álvarez (17:00 hs)

San Martín vs Atlético Patricios

Atlético 9 de Julio vs Once Tigres (18:00 hs)

Atlético French vs Libertad (20:00 hs)

Tabla de Posiciones

Atlético Naón – 15 puntos San Martín – 14 puntos Atlético French – 13 puntos Atlético 9 de Julio – 12 puntos Libertad – 11 puntos Once Tigres – 10 puntos Atlético Patricios – 5 puntos Agustín Álvarez – 4 puntos San Agustín – 4 puntos La Niña – 3 puntos El Fortín – 2 puntos Atlético Quiroga – 2 puntos

Cada encuentro es crucial para los equipos que buscan escalar posiciones en una tabla cada vez más ajustada.