Torneo A

Atlético Naón se trepa a la cima: goleó 8 a 1 La Niña y es el nuevo líder de la Liga Nuevejuliense

El Can desplegó un fútbol arrollador, con tripletes de Tamburelli y Perujo, y completaron Enzo Bracco Román Peluso dando un gran salto en la lucha por el título de la Liga Nuevejuliense

Atlético Naón quedó como líder absoluto de la Primera División de la Liga Nuevejuliense al vencer de manera contundente a La Niña por 8 a 1, en el partido que abrió la séptima fecha.

El CAN desplegó un fútbol ofensivo y letal, con un José Tamburelli y Emiliano Perujo inspirados, marcando tres goles cada uno y dejando a su rival sin respuestas.

Además de los dos tripletes, los goles de Enzo Bracco y Román Peluso sellaron una victoria indiscutible para Naón, que se coloca ahora en la cima de la tabla con 15 puntos, un punto por encima de Atlético French y San Martín. La única conquista de La Niña llegó de la mano de Alexis López, pero el resultado fue una clara demostración de la superioridad de los locales.

Con este abultado triunfo, Atlético Naón se asegura el liderazgo de la competencia y avanza con firmeza en su objetivo de clasificar a la Liga Nacional. La lucha por el título se intensifica, y la fecha 7 continúa con partidos que prometen emoción:

  • Atlético Quiroga vs San Agustín

  • El Fortín vs Agustín Álvarez (17:00 hs)

  • San Martín vs Atlético Patricios

  • Atlético 9 de Julio vs Once Tigres (18:00 hs)

  • Atlético French vs Libertad (20:00 hs)

Tabla de Posiciones

  1. Atlético Naón – 15 puntos

  2. San Martín – 14 puntos

  3. Atlético French – 13 puntos

  4. Atlético 9 de Julio – 12 puntos

  5. Libertad – 11 puntos

  6. Once Tigres – 10 puntos

  7. Atlético Patricios – 5 puntos

  8. Agustín Álvarez – 4 puntos

  9. San Agustín – 4 puntos

  10. La Niña – 3 puntos

  11. El Fortín – 2 puntos

  12. Atlético Quiroga – 2 puntos

Cada encuentro es crucial para los equipos que buscan escalar posiciones en una tabla cada vez más ajustada.

