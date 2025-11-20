jueves, noviembre 20, 2025
Efemérides

Día de la soberanía Nacional

La batalla de la Vuelta de Obligado, en 1845, marcó un hito por el cual, cada 20 de noviembre, se conmemora y celebra el Día de la Soberanía Nacional.

Hoy, 20 de noviembre, se conmemora el día de la soberanía Nacional, aunque este año el feriado se traslada al lunes 24 de noviembre. Esta fecha homenajea la Batalla de la Vuelta de Obligado, un episodio clave en la defensa de la independencia argentina en 1845. La batalla fue un enfrentamiento entre la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, y las potencias extranjeras Reino Unido y Francia, que buscaban imponer la libre navegación de los ríos interiores para favorecer sus intereses comerciales. A pesar de la superioridad numérica y logística del enemigo, las tropas argentinas, comandadas por Lucio Mansilla, resistieron el avance y defendieron el territorio nacional.

Este día es un recordatorio de la importancia de la defensa del territorio, la independencia política, económica y cultural, y la capacidad de decidir el propio destino como nación. Es una fecha para reflexionar sobre la historia y el sacrificio que permitió construir una nación libre y autónoma.

