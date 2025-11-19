La intenente nuevejuliense presentó un nuevo ecógrafo en el Centro de Salud de Nueva Alborada donado por el Club de Leones

Con un cálido acto que incluyó la presencia de autoridades locales y miembros de distintas instituciones, la Intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, acompañada por la presidenta del Club de León, Nancy Sosa, y otros referentes de la comunidad, inauguró un moderno ecógrafo portátil que será de gran utilidad para los vecinos de la región.

El equipo, de alta tecnología, permitirá realizar estudios médicos de diagnóstico sin costo alguno para los habitantes del distrito.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Atención Primaria en Salud de Nueva Alborada, un espacio que, con esta incorporación, jerarquiza aún más la atención médica. El ecógrafo permitirá la realización de una amplia variedad de estudios, como ecografías abdominales, ginecológicas, prostáticas, tiroideas, vasculares, entre otras, gracias a su alta gama de traductores, que lo hacen ideal para diversas patologías.

Durante la ceremonia, se destacó el trabajo conjunto entre la Municipalidad, la Secretaría de Salud y el Club de Leones.

La Intendenta enfatizó la importancia del ecógrafo, destacando su valor tanto en la prevención de enfermedades como en la posibilidad de realizar diagnósticos más rápidos y precisos, lo que, en muchos casos, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

En tanto, el Dr. Fernando Ramírez, encargado de operar el equipo, agradeció la gestión del equipo de la Secretaría de Salud encabezado por la Dra. Tamara Vázquez Lagorio y de la Intendenta María José Gentile por gestionar lo técnico a la compra del dispositivo por la institución local, el cual, explicó, tiene capacidades de alta precisión como el Color Doppler y el Power Doppler, y ofrece una resolución mucho mayor que los ecógrafos más antiguos. “Es un equipo portátil, fácil de trasladar y con un rendimiento de alta gama que, sin duda, mejorará la atención médica en la región”, afirmó el profesional.

Este avance tecnológico también permitirá realizar controles preventivos, que incluyen la detección temprana de trombosis en pacientes con dolor en las piernas, y el diagnóstico de problemas cardíacos, entre otros. Además, se destacó que, en caso de ser necesario, los pacientes podrán acceder a estudios más complejos en otros centros médicos de la región.

Con la incorporación de este ecógrafo, el Centro de Salud de Nueva Alborada se posiciona como un referente de atención primaria en el distrito, ofreciendo a los vecinos un acceso más rápido a diagnósticos médicos sin necesidad de trasladarse a otros centros.

La Intendenta finalizó su discurso agradeciendo a todos los que hicieron posible este avance, esencialmente al Club de Leones y reafirmó el compromiso de la Municipalidad de seguir trabajando en conjunto con las instituciones locales para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos de Nueve de Julio.

Este ecógrafo es solo uno de los muchos avances que se están implementando en el partido, y es un claro ejemplo del esfuerzo conjunto entre autoridades, instituciones y la comunidad para lograr un futuro más saludable y equitativo para todos.