Condenan al cirujano Alejandro Buffoni a prisión condicional y suspensión de matrícula por negligencia en cirugía a joven

El cirujano Alejandro Buffoni, ex médico del Hospital Interzonal Julio de Vedia de donde fue exonerado, fue condenado a un año de prisión condicional y 18 meses de suspensión de matrícula, más costas, en un juicio abreviado por las consecuencias derivadas de una intervención quirúrgica negligente realizada en 2021. La víctima, una joven de 15 años oriunda de Facundo Quiroga, sufrió un error médico grave que la afectó de manera permanente.

El 25 de octubre de 2021, Buffoni extrajo la vesícula de la menor, a pesar de que el diagnóstico original indicaba la necesidad de operar un nódulo mamario. El procedimiento fue realizado por confusión, lo que provocó complicaciones serias para la paciente. Ante la magnitud del error, el cirujano intentó encubrir la situación retirando la Historia Clínica del hospital, lo que generó una investigación interna y una denuncia ante la justicia.

El caso derivó en la imputación del médico por Lesiones Culposas bajo el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires. En agosto de 2023, Buffoni fue exonerado de su puesto en el Hospital Julio de Vedia, lo que le impidió seguir ejerciendo en el ámbito público de la provincia.

Además de la condena penal, el padre de la joven presentó una demanda civil por daños y perjuicios, la cual se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N° 5. Esta acción se centra en la responsabilidad del cirujano y los daños sufridos por la víctima, cuyo tratamiento fue desviado debido a la intervención errónea.

El juicio de Buffoni, que se llevó a cabo bajo el régimen de juicio abreviado, resalta las graves consecuencias de la negligencia médica y pone en evidencia las falencias en la supervisión de los procedimientos quirúrgicos en los hospitales públicos de la provincia. La condena, aunque menos severa que las penas de prisión posibles en un juicio ordinario, ha generado un amplio debate sobre la ética profesional en la medicina y la responsabilidad de los profesionales de la salud.

El caso también plantea interrogantes sobre la actuación del Colegio de Médicos y su respuesta ante los reclamos por la conducta del cirujano, que no fue atendida de manera efectiva.