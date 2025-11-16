domingo, noviembre 16, 2025
General

Falta de respuesta de la Cooperativa Eléctrica de Dudignac a los ciudadanos de Morea

Debido a la tormenta que azotó la zona del Municipio de Nueve de Julio, se han cortado las líneas de transmisión de energía eléctrica de provisión a la localidad de Morea

Los ciudadanos de la localidad de Morea, molestos con la falta de respuesta de la Cooperativa Eléctrica de Dudignac, que no han ido a reparar con prontitud la línea que abastece de energía eléctrica al pueblo.

Debido a la tormenta que azotó la zona del Municipio de Nueve de Julio, el pueblo de Morea se encuentra sin la provisión de energía desde anoche a las 21:30 hs. La causa es debida a la caída de 4 postes, algunos en evidente mal estado, que sostenían las líneas.

Ante los reclamos muy temprano de este domingo, los pobladores no han visto a los equipos de trabajo, que hayan ido a realizar las tareas debidas.

Morea, se encuentra ya sin agua potable, puesto que no funcionan las bombas y los pequeños comercios estan regalando mercadería, al no poder mantener la cadena de frío.

Los ciudadanos han llamado en reiteradas veces a la guardia de la cooperativa, y sin respuesta. La gran preocupación es que ha pasado un día sin luz y esperan el restablecimiento del servicio.

