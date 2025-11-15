La tormenta provoca daños y corte de energía en Nueve de Julio alcanza la zona rural

- Advertisement -

Esta noche, una intensa tormenta desatada en la ciudad de Nueve de Julio y sus alrededores causó importantes daños en la infraestructura urbana y rural. La caída de árboles, postes de electricidad y elementos estructurales, junto con las afectaciones en los alimentadores, dejó a gran parte de la ciudad sin suministro eléctrico.

Los destrozos ocasionados por el temporal dificultan el acceso a varias zonas que aún no cuentan con el servicio. La Guardia Eléctrica de la CEyS se encuentra trabajando de manera ininterrumpida para restablecer la energía, priorizando las áreas más afectadas y garantizando la seguridad de los operarios.

Gran parte de la ciudad está sin luz.

El partido de Nueve de Julio se mantiene bajo Alerta Naranja emitida por el SMN. Se continuará informando sobre cualquier novedad o complicación adicional.