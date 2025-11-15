sábado, noviembre 15, 2025
22.4 C
Nueve de Julio
sábado, noviembre 15, 2025
22.4 C
Nueve de Julio
Clima

Alerta meteorológica: tormentas y vientos fuertes en las zonas DC 3 y 10

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

A partir de la tarde-noche, se anticipan lluvias y tormentas de diversas intensidades que se desplazarán de oeste a este. Las tormentas podrán ser de carácter fuerte, con caída de granizo, intensas descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h, especialmente en la zona DC 10 entre las 20:00 y las 24:00 horas.

Domingo 16 de octubre:
Durante la madrugada, la actividad meteorológica disminuirá, con lluvias y tormentas de menor intensidad hasta las 2:00 AM. Posteriormente, el clima mejorará, aunque se prevén vientos del sur con ráfagas de hasta 60 km/h en la tarde.

Acumulados de lluvia:
Se estima que la lluvia acumulada durante el evento podría alcanzar entre 20 y 60 mm, con valores puntuales que podrían superarlo.

Este panorama indica la posibilidad de fenómenos severos, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6041

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR