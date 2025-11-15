Alerta meteorológica: tormentas y vientos fuertes en las zonas DC 3 y 10

- Advertisement -

A partir de la tarde-noche, se anticipan lluvias y tormentas de diversas intensidades que se desplazarán de oeste a este. Las tormentas podrán ser de carácter fuerte, con caída de granizo, intensas descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h, especialmente en la zona DC 10 entre las 20:00 y las 24:00 horas.

Domingo 16 de octubre:

Durante la madrugada, la actividad meteorológica disminuirá, con lluvias y tormentas de menor intensidad hasta las 2:00 AM. Posteriormente, el clima mejorará, aunque se prevén vientos del sur con ráfagas de hasta 60 km/h en la tarde.

Acumulados de lluvia:

Se estima que la lluvia acumulada durante el evento podría alcanzar entre 20 y 60 mm, con valores puntuales que podrían superarlo.

Este panorama indica la posibilidad de fenómenos severos, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas.