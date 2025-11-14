viernes, noviembre 14, 2025
Efemérides

Día mundial de la diabetes

El 14 de noviembre es el día mundial de la diabetes, fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Diabetes, como una jornada de concientización y difusión masiva de los factores de riesgo y tratamientos de la enfermedad.

Hoy es una fecha importante para concienciar sobre esta enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. La diabetes es una condición en la que el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza adecuadamente, lo que puede provocar complicaciones graves como ceguera, insuficiencia renal y enfermedades cardíacas. Esta fecha fue elegida en honor al nacimiento de Frederick Banting, el médico canadiense que descubrió la insulina en 1921, revolucionando el tratamiento de la diabetes.

La diabetes se clasifica en diferentes tipos, incluyendo la diabetes tipo 1, en la que el cuerpo no produce insulina, la diabetes tipo 2, en la que el cuerpo no utiliza adecuadamente la insulina, y la diabetes gestacional, que se produce durante el embarazo. La prevención y el tratamiento de la diabetes son fundamentales para evitar complicaciones. La diabetes tipo 2 se puede prevenir o controlar con una dieta saludable, ejercicio regular y manteniendo un peso saludable. La detección temprana y el tratamiento adecuado son fundamentales para evitar complicaciones.

 

