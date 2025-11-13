- Advertisement -

Hoy, 13 de noviembre, se celebra en todo el mundo el día mundial de la bondad, una fecha especial que busca promover la amabilidad, la generosidad y la empatía entre las personas.La bondad es una cualidad humana que nos conecta y nos hace sentir bien. Un simple acto de bondad puede cambiar la vida de alguien y crear un efecto dominó de positividad. La World Kindness Movement (WKM) es la organización que impulsa esta celebración desde 1998, con el objetivo de fomentar la cooperación y la solidaridad en todo el mundo.