Efemérides

Día mundial de la bondad

La bondad se define como una actitud positiva hacia los demás, y hacer el bien aquellas personas que nos rodean.

Hoy, 13 de noviembre, se celebra en todo el mundo el día mundial de la bondad, una fecha especial que busca promover la amabilidad, la generosidad y la empatía entre las personas.La bondad es una cualidad humana que nos conecta y nos hace sentir bien. Un simple acto de bondad puede cambiar la vida de alguien y crear un efecto dominó de positividad. La World Kindness Movement (WKM) es la organización que impulsa esta celebración desde 1998, con el objetivo de fomentar la cooperación y la solidaridad en todo el mundo.

 

