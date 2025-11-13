jueves, noviembre 13, 2025
Alertas Meteorológicas: Tormentas y lluvias intensas en la Provincia de Buenos Aires para el Sábado 15 de Noviembre

Se espera la llegada de un frente frío a la región, trayendo lluvias y tormentas con ráfagas intensas, caída de granizo y acumulados de hasta 40 mm. Las tormentas avanzarán de oeste a este, afectando principalmente la zona DC 3 de la Provincia de Buenos Aires entre la tarde y la noche del sábado

El pronóstico meteorológico para el próximo sábado 15 de noviembre anticipa condiciones climáticas severas en la Provincia de Buenos Aires, especialmente en la zona DC 3, donde se esperan lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad. De acuerdo con el informe emitido por la Organización Latinoamericana de Administración, las precipitaciones comenzarán entre las 19:00 y 20:00 horas, extendiéndose hasta las 2:00-3:00 am del día domingo.

Se prevé que las tormentas avancen de oeste a este, afectando diversas localidades de la provincia, y algunas de ellas podrían alcanzar niveles de intensidad localmente fuertes. Los principales fenómenos asociados serán la actividad eléctrica, chaparrones intensos de corta duración, ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h y la ocasional caída de granizo en puntos específicos. Se estima que los acumulados de lluvia rondarán entre los 20 y 40 mm, aunque se podrían registrar valores superiores en áreas puntuales.

Además, para el domingo 16, la madrugada se mantendrá lluviosa hasta las 2:00-3:00 am, y luego el clima se estabilizará. Sin embargo, continuarán los vientos del sur y sudoeste con ráfagas aisladas de hasta 60 km/h durante la tarde, lo que provocará un descenso de las temperaturas durante la noche.

Este fenómeno meteorológico está bajo alerta amarilla debido a la posibilidad de tormentas severas en varias zonas de la provincia. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos de las autoridades locales y tomar las precauciones necesarias, especialmente en áreas de mayor riesgo.

