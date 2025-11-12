Nación declaró la emergencia agropecuaria en Bolívar, Nueve de julio, Casares y Tapalqué

- Advertisement -

En medio de unas gravísimas inundaciones que afectan ya a más de 5 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires y el malestar de productores, el gobierno Nacional formalizó este miércoles la emergencia agropecuaria en cuatro municipios bonaerenses.

Según la reesolución 1776/2025 del Ministerio de Economía, las autoridades decidieron ratificar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué.

La medida rige para el periodo que va desde el 1º de septiembre de este año hasta el 28 de febrero de 2026. Y ahora los productores alcanzados por la iniciativa podrán acceder a exenciones impositivas por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la posibilidad de acceder a créditos bancarios.