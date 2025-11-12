miércoles, noviembre 12, 2025
General

Nación declaró la emergencia agropecuaria en Bolívar, Nueve de julio, Casares y Tapalqué

Según la resolución 1776/25, decidieron ratificar la medida que ya había tomado la provincia de Buenos Aires hace dos meses.

En medio de unas gravísimas inundaciones que afectan ya a más de 5 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires y el malestar de productores, el gobierno Nacional formalizó este miércoles la emergencia agropecuaria en cuatro municipios bonaerenses.

Según la reesolución 1776/2025 del Ministerio de Economía, las autoridades decidieron ratificar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué.

La medida rige para el periodo que va desde el 1º de septiembre de este año hasta el 28 de febrero de 2026. Y ahora los productores alcanzados por la iniciativa podrán acceder a exenciones impositivas por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la posibilidad de acceder a créditos bancarios.

  1. Esta medida ratifica la que ya había tomado la provincia de Buenos Aires para estos hace dos meses. Ahora, el Gobierno libertario decidió ir en ese mismo sentido y prorrogar la emergencia que ya se había declarado en esos cuatro distritos pero que vencía justamente en septiembre.

