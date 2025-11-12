miércoles, noviembre 12, 2025
16.1 C
Nueve de Julio
General

La Sociedad Rural de Nueve de Julio renovó su Comisión Directiva

Cumpliendo con su estatuto, llevo adelante su Asamblea Anual Ordinaria del ejercicio N° 127

Cumpliendo con su estatuto, Sociedad Rural de 9 de Julio, llevo adelante su Asamblea Anual Ordinaria del ejercicio N° 127, donde trato su Memoria de trabajo y su informe contable, lo que fue aprobado por los socios.

Tras ello se procedió a la elección de nuevos miembros que recambia parte de Comisión Directivo, para el ejercicio N° 128, quedan la misma constituida de la siguiente forma:

Presidente, Hugo Enríquez; Vicepresidente, Cristian Ares; secretario, Yanina Elola; Pro Secretario Gisela Guiotto; Tesorero, Graciela Vadillo; Pro Tesorero, Santiago Martorell;

Vocales: Nicolas Capriroli, Fernando Mato, Andrés Capriroli, Maria Laura San Andrés,

Vocales suplentes: Guillermo Lugano, Guillermina Mas, Luis Vanina, Daniel Montero.

Revisores de Cuenta: Aldo Esteban, Julián Carlos, Pablo Álvarez

Revisores de Cuenta suplentes: Alejandro Vallan, María Blanca Ciampoli, Carlos Pieroni.

 

