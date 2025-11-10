lunes, noviembre 10, 2025
Efemérides

Día de la tradición: Celebrando las raíces culturales

El Día de la Tradición se celebra en la Argentina debido a que Hernández, creador del Martín Fierro, nació el 10 de noviembre de 1834.

Hoy, 10 de noviembre, se celebra una fecha que conmemora la cultura y las tradiciones del país. Esta fecha se estableció en honor al nacimiento del escritor y poeta José Hernández, autor del famoso poema “Martín Fierro”, considerado uno de los textos fundamentales de la literatura argentina. El día de la tradición es una oportunidad para reflexionar sobre la identidad cultural argentina y para celebrar las costumbres y tradiciones que nos unen como nación. Es un día para recordar nuestras raíces, nuestra historia y nuestra herencia cultural, y para transmitirlas a las generaciones futuras.

 

