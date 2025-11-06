Las gestiones de la Intendente María José Gentile comienzan a dar respuesta a Nueve de Julio

- Advertisement -

La Intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, se viene destacando desde hace siete meses por su firme liderazgo y compromiso con la comunidad del distrito ante la grave crisis hídrica que afecta a la región.

Con un enfoque pragmático y humilde, Gentile ha gestionado una serie de acciones concretas, buscando apoyo tanto a nivel provincial como nacional, para mitigar los efectos de las inundaciones que azotan el noroeste de Buenos Aires.

La situación en Nueve de Julio y zonas aledañas como distritos vecinos se intensificó con las lluvias y la acumulación de agua en áreas rurales y urbanas, lo que llevó a la Intendente a seguir articulando acciones rápidas para ofrecer soluciones.

En este contexto, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció este miercoles un apoyo directo a las zonas afectadas, incluyendo la creación de una base operativa en Nueve de Julio para coordinar los esfuerzos de asistencia. “La situación es crítica, y estamos trabajando codo a codo con las autoridades locales para brindar todo el apoyo necesario”, indicó Bullrich, quien también destacó la colaboración de distintas carteras ministeriales para llevar a cabo los trabajos de reparación de caminos y asistencia a los productores afectados, anunció estar el sabado en territorio.

A nivel local, la gestión de Gentile ha sido esencial para movilizar a todos los sectores. La Intendente organizó reuniones para abordar la cuestión del Nodo Bragado, una obra hídrica fundamental que buscará mejorar el drenaje de las aguas hacia el río Salado. En una serie de reuniones con representantes del Gobierno Nacional, tras recibir el apoyo de Provincia, Gentile hizo un fuerte reclamo para que se agilicen las obras y se liberen los fondos necesarios para finalizar la construcción del Salado, cuya financiación ya había sido aprobada anteriormente. Este reclamo se fortaleció con la intervención del ex Jefe de Gabinete, Francisco Franco, antes de las elecciones, quien expresó su apoyo al proyecto durante su intervención en el Congreso.

Siguiendo con su trabajo de unir a los sectores afectados para un trabajo común, la médica, logró la creación de una Mesa de Coordinación Hídrica, que involucra a los productores rurales, del trabajo con el municipio, la Provincia de Buenos Aires y ahora representantes del Gobierno Nacional. Esta mesa tiene como objetivo gestionar las soluciones de fondo para las inundaciones recurrentes en la región y establecer planes de acción a largo plazo para evitar futuros desastres.

Además, Gentile insistió en la importancia de que la Nación se haga presente con recursos y maquinaria, algo que ya está comenzando a materializarse con el envío de equipos de Vialidad Nacional para trabajar en la reparación de caminos y en el drenaje de las zonas afectadas.

En una muestra de su estilo personal y político, Gentile – que trabaja en modo consultorio, es decir, hay que sacar al paciente adelante, sin alardes – , se ha mantenido alejada de la exposición mediática, sin hacer pompa de los logros alcanzados, pero asegurando que su objetivo es siempre mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de Nueve de Julio, por encima de las dificultades, carencia de recursos y criticas.

La Intendente prefiere enfocarse en resultados concretos, por lo que ha priorizado las soluciones inmediatas a las críticas y divisiones políticas, que han sido constantes en su gestión. “Lo importante es trabajar por la gente, dejar que los resultados hablen por sí mismos”, declaró en su momento en CN, al tiempo que reafirmó su compromiso con los productores locales y las familias afectadas.

La respuesta provincial también ha sido contundente. El Gobernador Axel Kicillof anunció que se incluirán fondos en el presupuesto bonaerense para la licitación de la obra del Nodo Bragado, una infraestructura esencial para controlar el caudal del agua que se desplaza hacia el río Salado.

Esta obra, que ha sido un reclamo de años de la región, será esencial para evitar futuras inundaciones y mejorar el sistema de drenaje de la zona.

Este conjunto de gestiones, encabezadas por Gentile y respaldadas por el Gobierno Provincial y ahora Nacional, pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre los distintos niveles del Estado para afrontar una crisis de tal magnitud.

La llegada de funcionarios provinciales este jueves, al igual que nacionales y los ministros encaezados por la propia Bullrich a Nueve de Julio, prevista para este sábado, refuerza el compromiso de todas las autoridades para resolver la emergencia hídrica, mientras continúan las gestiones para garantizar la finalización de las obras hídricas más urgentes en la región.

La gestión de María José Gentile, siempre marcada por la humildad y el trabajo en equipo, ha logrado articular soluciones a corto y largo plazo, posicionándose como una referente en la lucha contra la crisis hídrica que afecta a Nueve de Julio y sus alrededores, es decir, distritos vecinos inundados.

La Intendente, sin caer en disputas políticas, se mantiene centrada en su objetivo: ofrecer respuestas efectivas a las necesidades de la gente.

Es un caso concreto del cambio de época que lleva adelante desde diciembre 2023.