General

Elecciones Legislativas 2025: En 9 de Julio, La Libertad Avanza ganó ampliamente y mejoró su desempeño respecto a septiembre

Con una participación del 68% del padrón, la lista encabezada por Diego Santilli logró el 54% de los votos y amplió su ventaja sobre Fuerza Patria.

0
Este domingo 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas 2025, en las que la provincia de Buenos Aires eligió 35 diputados nacionales. En el distrito de Nueve de Julio, la jornada se desarrolló con normalidad y una participación del 68% del electorado.

Con el 70% de las mesas escrutadas, los primeros resultados arrojaron un triunfo contundente para La Libertad Avanza, cuya lista, encabezada por Diego Santilli, obtuvo 10.407 votos, equivalentes al 54% del total. En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, liderada por Jorge Taiana, con 5.492 sufragios (29%).

Más atrás quedaron Provincias Unidas y Propuesta Federal para el Cambio (espacio referenciado por Fernando Burlando), con porcentajes considerablemente menores.

De esta manera, La Libertad Avanza no solo consolidó su liderazgo en el distrito, sino que además mejoró su desempeño en comparación con las elecciones de septiembre pasado, confirmando su crecimiento dentro del electorado de Nueve de Julio.

