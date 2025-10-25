La precipitación es de 74.4 mm en Nuve de Julio

- Advertisement -

Este sábado 25 de octubre de 2025, el pronóstico meteorológico advierte sobre la continuidad de lluvias sobre varias regiones de la Provincia de Buenos Aires, principalmente en los municipios ribereños y noreste. Los acumulados de lluvia rondan entre 70 y 80 mm, con probabilidades de que en algunas áreas del AMBA superen los 100 mm. Si bien la intensidad de las precipitaciones variará, se prevé que cesen progresivamente a partir de las 9 de la mañana.

La precipitación en la ciudad de Nueve de Julio es de 74.4 mm a las 9 de la mañana conforme lo hizo saber la Estacion local del SMN.

Junto con las lluvias, se espera un aumento de la velocidad del viento, con ráfagas del sector sur que podrían alcanzar los 70 km/h o incluso superarlas en algunas localidades durante la mañana. En la zona de Junín, los acumulados de lluvia son más moderados, oscilando entre 40 y 70 mm, aunque se registran ráfagas de viento de hasta 60-70 km/h.

Durante las primeras horas del día, las lluvias serán intensas en la franja este de la provincia, pero se espera que mejoren gradualmente de oeste a este hacia el mediodía. En cuanto al viento, se mantendrá desde el sector sur y sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 50 km/h, pudiendo llegar a los 60-70 km/h especialmente sobre los municipios costeros.

Para mañana, domingo 26 de octubre, se prevé un día ventoso del sector sur, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias y chaparrones débiles en las franjas sur y centro de la Provincia de Buenos Aires a partir de la mañana.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en las zonas afectadas por las lluvias y los vientos fuertes, particularmente en las áreas cercanas a la costa y en el área metropolitana de Buenos Aires.

En en distrito de Nueve de Julio. Registros totales hasta las 9 de hoy:

Facundo Quiroga 123 mm

12 de Octubre 78 mm

La Niña 70mm

French 58mm

Patricios 88mm

Dennhey 102mm

Carlos María Naón 108mm

Morea 62mm

Dudignac 97mm

El Provincial 85mm