Escuelas privadas: última semana para adherir al plan de pagos por regularizacción de deudas previsionales

El Instituto de Previsión Social bonaerense, informa que el próximo 30 de octubre de 2025 finaliza el plazo para que los Establecimientos Educativos de Gestión Privada (EEP) puedan adherir al Plan de regularización de deudas previsionales, según resolución 17.879/25 del Honorable Directorio.

En el Plan vigente, que finaliza en una semana, podrán contemplar hasta las obligaciones devengadas del mes de septiembre de 2025.

La moratoria 2025 pretende abordar las deudas de una manera integral, incorporando importantes beneficios de deducción en intereses sobre las contribuciones patronales de hasta el 60% y el 100% de multas.

Además se ofrecen opciones de cancelación de contado y en cuotas, que permitan a los EEP tener al día, tanto el plan, como las obligaciones mensuales posteriores:

● Pago contado, con una reducción adicional del 30% de los intereses sobre contribuciones

● 12 cuotas – sin intereses de financiación;

● 24 – 36 – 48 – 60 cuotas.

Es importante mencionar que, en esta oportunidad, se podrá optar por más de un modo de pago (al contado y en cuotas, con o sin interés de acuerdo al plazo).

Los interesados en ingresar al Plan de regularización de deuda del IPS podrán consultar requisitos a través del sitio web oficial en la página Regularización de deudas https://www.ips.gba.gob.ar/ empleadores/establecimientos_ educativos_de_educacion_ privada/regularizacion_de_ deudas o comunicarse directamente con la subdirección de Entes No Oficiales al mail [email protected]