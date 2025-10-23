jueves, octubre 23, 2025
27.8 C
Nueve de Julio
jueves, octubre 23, 2025
27.8 C
Nueve de Julio
Elecciones 2025

Elecciones 2025: la Provincia dispuso el transporte público gratis para el domingo

Al igual que en septiembre, Así lo dispuso el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, e invitó a los municipios a seguir ese camino.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El domingo, 13.353.974 bonaerenses están en condiciones de ir a votar en las elecciones para elegir a 35 diputados nacionales que los representarán en el Congreso. En ese contexto, el Gobierno bonaerense dispuso la gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros para para la jornada del día 26 de octubre.

Así lo dispuso el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires mediante la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP y tal cual ocurrió en los comicios provinciales del pasado 7 de septiembre.

La medida abarca a los servicios regulares de transporte público automotor de pasajeros, de carácter urbano e interurbano de media distancia, aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) e interurbanos de larga distancia, de jurisdicción provincial; y a los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná, garantizando el acceso de todos los bonaerenses a sus lugares de votación.

El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades. Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte, dijo el ministro de Transporte, Martín Marinucci.

Finalmente, el Ministerio invitó a los municipios de la Provincia a adherir a esta medida, reafirmando el compromiso de la gestión con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6018

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR