miércoles, octubre 22, 2025
21.7 C
Nueve de Julio
miércoles, octubre 22, 2025
21.7 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día Nacional del derecho a la identidad: Una lucha por la verdad y la justicia

La conmemoración de este día busca reflexionar sobre la importancia del derecho a la identidad y su relevancia en la sociedad actual, promover la conciencia y la participación ciudadana en la defensa de los derechos humanos, y recordar la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y su incansable búsqueda de la verdad y la justicia.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Hoy, 22 de octubre, se celebra en Argentina el día Nacional del derecho a la identidad, una fecha muy importante que recuerda la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por restituir la identidad de los niños que fueron apropiados ilegalmente durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Esta fecha fue instituida en 2004 para generar conciencia y difundir información sobre la búsqueda de los nietos e hijos que fueron robados por las autoridades nacionales en aquella época. La lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo ha logrado la restitución de más de 130 personas que recuperaron su verdadera identidad.

El derecho a la identidad es un derecho humano esencial que implica conocer el nombre y el origen biológico, así como el acceso a la historia familiar, cultural y social. La identidad es fundamental para reconocer la singularidad de la persona y garantizar sus derechos fundamentales. La lucha por la identidad es una lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6017

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR