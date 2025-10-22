Día Nacional del derecho a la identidad: Una lucha por la verdad y la justicia

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Hoy, 22 de octubre, se celebra en Argentina el día Nacional del derecho a la identidad, una fecha muy importante que recuerda la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por restituir la identidad de los niños que fueron apropiados ilegalmente durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Esta fecha fue instituida en 2004 para generar conciencia y difundir información sobre la búsqueda de los nietos e hijos que fueron robados por las autoridades nacionales en aquella época. La lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo ha logrado la restitución de más de 130 personas que recuperaron su verdadera identidad.

El derecho a la identidad es un derecho humano esencial que implica conocer el nombre y el origen biológico, así como el acceso a la historia familiar, cultural y social. La identidad es fundamental para reconocer la singularidad de la persona y garantizar sus derechos fundamentales. La lucha por la identidad es una lucha por la memoria, la verdad y la justicia.