Mariano Navone jugará el Challenger de Costa do Sauípe

El Costa do Sauípe Open de Brasil comienza esta semana con presencia argentina tanto en la ronda clasificatoria como en la apertura del cuadro principal. El certamen se disputa sobre polvo de ladrillo en el complejo deportivo de Costa do Sauípe, en el estado de Bahía. Esta primera edición integra la categoría Challenger 125 del circuito profesional y entrega 125 puntos al campeón, 64 al finalista, 35 a los semifinalistas y 16 a los cuartofinalistas, y la bolsa de premios asciende a 200.000 dólares.

Durante este domingo, la actividad se centró en la primera ronda de la clasificación. Entre los jugadores argentinos, Andrea Collarini (285 del ranking ATP) avanzó al superar al local Orlando Luz, por 6-1 y 7-6(4). Nicolás Kicker (294) venció a Eduardo Ribeiro, por 6-1, 3-6 y 7-5. Gonzalo Villanueva (354) eliminó a Paulo André Saraiva dos Santos, con parciales de 7-5 y 6-2. Y Mariano Kestelboim (391) se retiró en su partido frente a José Pereira cuando caía 5-1.

Para el martes, se prevé el debut en el certamen del primer preclasificado, Mariano Navone (85), que iniciará su camino ante el libanés Hady Habib. Juan Pablo Ficovich (152) jugará frente al brasileño Pedro Boscardin Dias, Genaro Alberto Olivieri (225) se medirá con el chileno Christian Garín, Román Burruchaga (128) enfrentará al local Joao Schiessl —quien participa con invitación—, y Juan Manuel Cerúndolo (86), segundo cabeza de serie, aguarda por su rival proveniente de la fase clasificatoria.