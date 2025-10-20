La boexeadora Johana Santillán se reinventa: Del llanto por una fractura a la sonrisa de una nueva propuesta deportiva y saludable

Johana Santillán, una joven boxeadora con un futuro prometedor, nunca imaginó que una fractura en su pulgar derecho cambiaría su vida de manera tan significativa. A fines de agosto, mientras se preparaba para una competencia importante, sufrió una lesión que requirió cirugía y un extenso periodo de recuperación. Sin embargo, lejos de dejarse vencer por la adversidad, Johana encontró una oportunidad en medio de la frustración.

“Fue un golpe muy fuerte, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Yo venía muy preparada para esa pelea y sentí que me lo habían arrebatado en el peor momento. Pero, luego de unos días de incertidumbre, me di cuenta de que tenía que levantarme, encontrar un nuevo camino”, explica Johana.

Con su mano aún en recuperación, la boxeadora decidió compartir su conocimiento y experiencia, comenzando a dar clases de boxeo y cardiobox. Inspirada por su formación como personal trainer y su amor por el deporte, creó una clase única que fusiona la técnica del boxeo con ejercicios aeróbicos y dinámicos, incorporando música para hacerla más amena y divertida.

“El boxeo no tiene por qué ser solo agresión. Mi objetivo es que las personas disfruten de la actividad, aprendan lo básico y se diviertan mientras mejoran su salud y condición física”, comentó Johana en Despertate por Cadena Nueve. maxima 89.9 y Visión Plus TV, quien también quiere romper con los estigmas sobre el boxeo y demostrar que es una disciplina accesible para todos, independientemente de la edad o la experiencia.

Además, la fractura también le permitió explorar otras posibilidades y se le presentó la oportunidad de abrir su propio centro de entrenamiento, donde ofrecerá clases de boxeo infantil, boxeo para adultos y, por supuesto, cardiobox. El espacio estará ubicado en Joaquín B. González 814, y se inaugura el 3 de noviembre.

Clases gratuitas al aire libre:

Como parte de su apertura, Johana ofrecerá dos clases gratuitas de cardiobox en el playón municipal Eva Perón. La primera será el domingo 26 de octubre a las 18:00, y la segunda, el sábado 1 de noviembre, a la misma hora. Estas clases están diseñadas para que cualquier persona, sin importar su nivel de experiencia, pueda disfrutar de una tarde diferente, mientras trabaja en su salud física y mental.

“Mi objetivo es que la gente se libere del estrés, disfrute de la actividad física y descubra los beneficios del ejercicio. Con el boxeo, además de mejorar la condición física, se mejora la confianza y la energía”, destaca Johana.

Una mamá, una entrenadora:

Johana no solo es una boxeadora profesional, sino también una madre dedicada. Su hija Elena, de 7 años, será parte de las clases de boxeo infantil que ofrecerá en su centro, demostrando su compromiso con la educación física desde una edad temprana. “El deporte, y sobre todo el boxeo, es esencial para el desarrollo de los niños. Les ayuda a trabajar su coordinación, concentración y fuerza, habilidades fundamentales para su vida adulta”, señala Johana.

El cambio de perspectiva sobre el deporte:

Lo que comenzó como una búsqueda de superación personal, ahora se ha convertido en un espacio para que otros también encuentren su fuerza. Para Johana, el boxeo ya no es solo una competencia, sino una herramienta para el bienestar integral. “Hoy en día me doy cuenta de que el deporte es mucho más que estar en forma. Es salud mental, es bienestar. Y eso es lo que quiero compartir con la comunidad”, concluye la joven boxeadora.

Con su nueva propuesta, Johana Santillán demuestra que, a pesar de los obstáculos, siempre hay una oportunidad para renovarse y ayudar a los demás a mejorar su calidad de vida.