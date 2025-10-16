Torneo solidario “Codo a Codo” a beneficio de Downtásticos este sábado

- Advertisement -

El sábado 25 se llevará a cabo un destacado Torneo de Golf Solidario en Nueve de Julio, organizado por la Subcomisión de Golf del Club Atlético. El certamen tiene como objetivo recaudar fondos a beneficio de la institución “Codo a Codo”, Asociación Civil Downtásticos, que trabaja incansablemente para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

El torneo contará con tres categorías en juego: Mixta Libre hasta 12 de hándicap, Mixta Libre de 13 a 20 de hándicap y Mixta Libre de 21 de hándicap en adelante. Los participantes competirán bajo la modalidad Medal Play, a 18 hoyos, con salidas programadas para la mañana desde las 10:20 hs y por la tarde entre las 12:00 y 14:30 hs, todas desde el hoyo N° 1.

Además de la emoción de la competencia, los organizadores han preparado premios muy atractivos para los ganadores. El evento promete ser una jornada llena de camaradería, diversión y, sobre todo, solidaridad.

Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse a través de los siguientes números de teléfono: 02345 15 682488 o 02317 15 473106, o bien por correo electrónico a [email protected].

La invitación es clara: “Participá, disfrutá y ayudá a quienes más lo necesitan. Tu swing puede hacer la diferencia.”