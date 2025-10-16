jueves, octubre 16, 2025
18.3 C
Nueve de Julio
jueves, octubre 16, 2025
18.3 C
Nueve de Julio
General

Corte de Energía programado en la Ruta Nacional 5 por mantenimiento

La Cooperativa Mariano Moreno informa que este viernes 17 es entre las 8 y 12 hs. y alcanza un sector de la traza asfáltica

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno ha comunicado que el próximo viernes 17 de octubre de 2025, se realizará un corte de energía programado en un sector de la Ruta Nacional 5, como parte de las tareas de mantenimiento preventivo y mejoras en la infraestructura eléctrica.

El corte afectará a la zona urbana delimitada en la imagen adjunta, marcada con líneas rojas, y se extenderá en el horario comprendido entre las 08:00 y las 12:00 horas.

Es importante destacar que este corte fue programado con antelación para minimizar las molestias a la comunidad, permitiendo a la cooperativa llevar a cabo trabajos que son esenciales para el funcionamiento eficiente y seguro del servicio eléctrico.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6012

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR