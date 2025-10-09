jueves, octubre 9, 2025
13.1 C
Nueve de Julio
jueves, octubre 9, 2025
13.1 C
Nueve de Julio
Clima

Se viene otro fin de semana con tiempo inestable

En las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional actualizarás las alertas correspondientes y los avisos a corto plazo, por lo que quienes viajen a destinos turísticos, tendrán un panorama más exacto del devenir climático.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Las jornadas templadas con cielos diáfanos, bien primaverales, engalanaron los primeros días de octubre. No obstante, de cara al fin de semana largo, los pronósticos para la zona central del país y el area metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no son muy alentadores: si bien continuarán las altas marcas térmicas, rozando los 27 y 28 grados de máxima, el viento norte irá virando hacia el noreste, generando inestabilidad y aumento de la humedad hacia el sábado.

De consumarse estas proyecciones, el próximo será el cuarto fin de semana consecutivo con lluvias y tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

“Para el feriado del viernes 10, se espera un notorio aumento de nubosidad en la región de Buenos Aires, y un viento moderado que irá rotando del noroeste al nor-noreste. Todo indica que podría haber un leve ascenso térmico también este día, con temperaturas mínimas del orden de 16 °C y máximas que pueden tocar los 28 °C

El domingo se esperan precipitaciones de variada intensidad, la irrupción de vientos del sector sur y un descenso térmico de unos siete grados.

En las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional actualizarás las alertas correspondientes y los avisos a corto plazo, por lo que quienes viajen a destinos turísticos, tendrán un panorama más exacto del devenir climático.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6004

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR