Se viene otro fin de semana con tiempo inestable

Las jornadas templadas con cielos diáfanos, bien primaverales, engalanaron los primeros días de octubre. No obstante, de cara al fin de semana largo, los pronósticos para la zona central del país y el area metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no son muy alentadores: si bien continuarán las altas marcas térmicas, rozando los 27 y 28 grados de máxima, el viento norte irá virando hacia el noreste, generando inestabilidad y aumento de la humedad hacia el sábado.

El domingo se esperan precipitaciones de variada intensidad, la irrupción de vientos del sector sur y un descenso térmico de unos siete grados.

En las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional actualizarás las alertas correspondientes y los avisos a corto plazo, por lo que quienes viajen a destinos turísticos, tendrán un panorama más exacto del devenir climático.