Kicillof mantuvo encuentro con productores y gremialistas en Olavarría y recorrió obras de viviendas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles una reunión con productores, comerciantes y representantes gremiales en el municipio de Olavarría, donde estuvo acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el intendente local, Maximiliano Wesner. El encuentro tuvo lugar en el Salón Rivadavia del Palacio Municipal, donde se discutieron las dificultades que atraviesan los sectores productivos debido a las políticas nacionales actuales.

Kicillof destacó durante su intervención: “El desastre que vemos en la industria, el comercio, el agro y la minería no es una casualidad: es el resultado de las políticas de un Gobierno nacional que se propuso destruir la producción y el trabajo”. En esa línea, agregó: “Tenemos un Presidente que habla de bonos y títulos públicos, pero que no se interesa por lo que ocurre en las pymes y en las fábricas de nuestro país”.

El Gobernador también se refirió a la gestión de Javier Milei, al afirmar: “La única novedad que trajo Milei fue la rabia y la crueldad para llevar adelante su plan de ajuste: en menos de dos años se han perdido más de 200 mil puestos de empleo y se han derrumbado los salarios”. Y sentenció: “Lo que vemos aquí en Olavarría está ocurriendo en los 135 municipios bonaerenses. Nosotros nos oponemos a este modelo de exterminio de la industria porque nuestro mandato es defender la salud, la educación, la producción y el trabajo”.

El encuentro fue parte de una jornada de trabajo que también incluyó una visita a la fábrica Canteras Cerro Negro, dedicada a la fabricación de cerámicos, porcelanatos y ladrillos huecos. Allí, Kicillof y el ministro de Trabajo, Walter Correa, mantuvieron una reunión con los trabajadores para abordar la crítica situación que atraviesa la empresa, afectada por la caída del sector de la construcción.

El intendente Maximiliano Wesner expresó: “Estamos sufriendo las consecuencias de un modelo económico nacional que repercute muy negativamente en nuestra provincia y en Olavarría”. Y agregó: “Desde nuestro municipio agradecemos al Gobierno provincial por fomentar estos espacios de diálogo para apoyar a nuestros productores y productoras. Es primordial abrir la palabra, conocer las realidades de nuestra gente y trabajar codo a codo”.

El Gobernador también aprovechó la ocasión para reiterar su llamado a las urnas, indicando: “Hay que ponerle un freno a todo esto el próximo 26 de octubre. La única fuerza política que ya ha demostrado que no negocia sus principios, que no se vende y que no se asusta es Fuerza Patria: llenemos las urnas de votos para defender a Olavarría y a la provincia de Buenos Aires”.

En el marco de su visita, Kicillof, acompañado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, recorrió las obras de construcción de 20 nuevas casas en el barrio CECO III. Estas viviendas se sumarán a las 80 ya entregadas en el complejo, con una inversión total de $4.162 millones.

También estuvieron presentes en la jornada la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el administrador General del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; y otras autoridades provinciales y locales, quienes acompañaron la visita y participaron de las distintas actividades programadas.