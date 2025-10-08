Huracán de Carlos Casares se coronó campeón de la Zona Oeste tras vencer 13 a 1 al Club Atlético en la final

- Advertisement -

El último sábado, en la ciudad de Carlos Casares, se jugó la final de la Zona Oeste del Torneo de Rugby “Desarrollo” 2025 organizado por la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA).

La jornada, que se desarrolló en el estadio del Club Huracán, tuvo en juego las Copas de Oro, Plata y Bronce, y reunió a equipos de toda la región, destacándose la relevancia de la Copa de Oro, ya que el ganador se aseguraba enfrentar a los mejores equipos de otras zonas.

El día comenzó con los partidos preliminares. Los equipos de Marabuntas (Los Toldos) y Tercos (Arenales) disputaron la Copa de Bronce, mientras que Tacuara (25 de Mayo) y Zorros (Salto) pelearon por la Copa de Plata, con la participación también de Bragado Club.

En la final de la Copa de Oro, Huracán de Carlos Casares se enfrentó al Club Atlético, en un partido que estuvo marcado por la paridad y la intensidad. Aunque el conjunto local se mostró superior en las formaciones fijas, el Club Atlético, que estuvo muy cerca de la victoria, mostró una gran disposición y lucha durante todo el encuentro. Finalmente, Huracán logró imponerse por un ajustado 13 a 1, un marcador que refleja lo disputado del encuentro.

Este triunfo le permite a Huracán acceder a la próxima instancia del torneo, donde se enfrentará al primer clasificado de la Zona de Cuenca del Salado. Por su parte, el Club Atlético también avanzará, enfrentando al equipo de Saladillo en el interzonal, mientras que Huracán se medirá ante el conjunto de General Belgrano.

A continuación, el detalle de la formación de Atlético, que estuvo dirigida por el DT Pancho Miglierina:

Formación del Club Atlético:

Carlos Gallardi, Sebastián González, Guillermo Maya, Juan F. D’Orsi, Carlos Marín, Tomás Piñero, Santiago Navarro, Víctor M. Bordone, Pedro A. Parera, Franco Zubieta, Tadeo Ippoliti, Luciano Zubieta, Agustín Hoyos, Gonzalo Ponce, Josué Moreno, Ignel F. Miglierina, Jano Maíz, Walter Castillo, Marcos Mingote, Pablo Albano, Salvador Ferrere, Juan Ignacio Carabio y Mario G. Maya.

Con este resultado, el torneo sigue su curso, y la competencia en la región promete más emoción en las próximas semanas.